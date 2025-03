82 galerias de 17 países: assim será a próxima ARCOlisboa

A ARCOlisboa está de volta, pela mão da IFEMA (Feira Internacional de Madrid) e da Câmara Municipal de Lisboa, e como em equipa vencedora não se mexe, mantém-se no local habitual, a Cordoaria Nacional. Tal como aconteceu nas edições anteriores, a feira internacional de arte contemporânea divide-se em três núcleos artísticos, contando, desta vez, entre os dias 30 de Maio e 1 de Junho, com um total de 470 artistas.

O Programa Geral é o núcleo maior e inclui 61 galerias. Entre as escolhas do comité organizador estarão estreantes, como Duarte Sequeira e Each Modern, mas também nomes que regressam como Nuno Centeno e Fonseca Macedo. É também nesta zona que encontramos os projetos SOLO, em que podemos debruçar-nos de forma mais profunda sobre o trabalho de alguns artistas como Klaas Vanhee (Galería Silvestre) e Andrei Ibarra (ATM).

A secção Opening Lisboa foca-se em novidades, entre novos espaços ou novas linguagens artísticas. A cargo de Sofía Lanusse e Diogo Pinto, junta 16 galerias como a Contemporary Cluster e a ADZ gallery (ambas aqui pela primeira vez), mas também a 4710 Gallery, vencedora do Prémio OPENING Lisboa 2024, que distingue o melhor stand da secção (galardão que também será atribuído nesta 8.ª edição).

A última secção é As Formas do Oceano, comissariada por Paula Nascimento e Igor Simões. Aqui, são apresentadas cinco galerias em que se concentram projetos que abordam a relação entre a diáspora africana, o próprio continente africano e outras geografias. São todas estrangeiras, da brasileira Karla Osorio à sul-africana Afronova.

No Torreão Nascente da Cordoaria Nacional instala-se a espanhola ArtsLibris, que não é nova nestas andanças. Com ela leva trinta expositores nacionais e internacionais de publicações de arte contemporânea, numa zona que é de acesso livre ao público. Além de muitos livros, pode contar com debates e apresentações naquilo que a companhia denominou de ArtsLibris Speakers Corner.

A ARCOlisboa estará aberta ao público de dia 30 de Maio, sexta-feira a 1 de Junho, domingo. Para jovens até ao 25 anos, a entrada não tem qualquer custo a partir das 15.00 de sexta-feira (30) e sábado (31).

Cordoaria Nacional (Belém). 30 Mai-1 Jun. 12.00-20.00. Sex-Sáb 12.00-20.00. Dom. 12.00-19.00. A partir de 22€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp