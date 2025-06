A 13 e 14 de Junho, há um mistério para resolver em Sintra

Ao longo do Verão, são várias as visitas e actividades a acontecer em Sintra. Nos primeiros dois dias, um "murder mystery" toma conta do Chalet da Condessa d'Edla.

Em Sintra, há sempre muito para fazer. Ora são visitas nocturnas ao Palácio da Pena e encenações de época, ora caminhadas pelo Trilho dos Pirilampos. E no Verão, além de visitas guiadas e caminhadas, há também um mistério para resolver no Chalet da Condessa d'Edla.

O programa faz parte de um conjunto de actividades que procuram celebrar o trigésimo aniversário da classificação da paisagem cultural de Sintra como Património da Humanidade pela UNESCO e começa no dia 13 e 14 de Junho com um "murder mystery". O discípulo do mestre jardineiro de D. Fernando II foi encontrado morto e é necessário descobrir o que aconteceu – se terá sido apenas um acidente ou se foi mesmo cometido um crime. Para isso, cada equipa terá 50 minutos para percorrer um percurso de quatro salas, onde encontrarão pistas sobre o suspeito, o local e a arma do crime.

Entre 20 e 22 de Junho, há visitas no Parque da Pena. A 20, à Reserva de Santa Eufémia, a reserva técnica de apoio do Palácio Nacional da Pena; a 21, ao Chalet do Mouco e ao Chalet da Condessa; e a 22, aos trilhos que passarão por minas de captação de água, pela Fonte dos Passarinhos, a Feteira da Rainha, o Tanque dos Frades e o Lago de Cascais. As três visitas começam às 10.30.

Em Julho, há também uma caminhada no Parque da Pena e visitas ao Convento dos Capuchos e depois, em Agosto, visitas ao Parque e Palácio de Monserrate. Toda a informação acerca da programação e dos bilhetes para as actividades está disponível no site do Sintra PH30.

Vários locais (Sintra). Jun-Ago. Vários horários. 1€

