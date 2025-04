A 18 de Abril, percorre-se a Via Sacra na Baixa de Lisboa

No feriado de Sexta-feira Santa, o percurso religioso começa às 10.30, na Igreja de São Domingos, e faz cinco paragens em locais na Baixa e no Chiado.

Na Sexta-Feira Santa, a Via Sacra ocupa as ruas da Baixa lisboeta. O percurso inicia-se na Igreja de São Domingos e termina na Igreja da Encarnação.

É no dia 18 de Abril que acontece, mais uma vez, a Via Sacra de Sexta-Feira Santa. "Com a marcha em silêncio, o canto, as leituras bíblicas e de textos de Charles Péguy, Hans Urs von Balthasar e do Papa Francisco os fiéis são ajudados a contemplar os mistérios da Paixão de Cristo", pode ler-se na nota enviada à imprensa.

O percurso começa às 10.30, na Igreja de São Domingos, e para na Igreja de S. Nicolau, no Arco da Rua Augusta, na Praça do Município, na Rua Nova do Almada e na Basílica dos Mártires, terminando na Igreja da Encarnação.

A iniciativa, organizada pelo Movimento Comunhão e Libertação e pelas Paróquias da Baixa-Chiado, realiza-se desde 2006 e, nas últimas edições, contou com milhares de participantes.

Igreja de São Domingos (Rossio). 18 Abr. Sex 10.30. Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp