A Adega do Palácio do Marquês de Pombal abre ao público

Inaugura este sábado pelas 11.30 a adega do palácio em Oeiras que pertenceu ao Marquês de Pombal. À sua espera vai estar um sósia de Sebastião José de Carvalho e Melo.

Sebastião José herdou o morgadio de Oeiras do seu tio Paulo, onde nasceria a Quinta de Oeiras, espaço de recreio da família Carvalho e Melo. Sebastião foi conde de Oeiras e tornou-se no primeiro Marquês de Pombal. E é a 100 metros do seu palácio, desenhado pelo arquitecto Carlos Mardel no século XVIII, que envelhece o Vinho de Carcavelos Villa Oeiras, num espaço até agora apenas aberto a eventos privados.

A partir deste sábado a história toma um novo rumo e a Adega do Palácio do Marquês de Pombal passará a estar aberta a todos os que queiram conhecer este longo espaço com 70 metros de comprimento decorado com gigantes pipas de 225 litros. Tudo graças ao projecto de requalificação do Núcleo de Promoção Agrícola da Quinta do Marquês de Pombal, uma obra financiada pela Câmara Municipal de Oeiras no valor de 125 mil euros e que também originou a criação de uma sala de prova, na zona junto aos tanques.

Oficialmente as portas abrem apenas a 19 de Junho (terça-feira), mas a inauguração acontece este sábado às 11.30.

Largo Marquês de Pombal (Oeiras). Ter-Sáb 10.00-18.00

