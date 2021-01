A arte do papel aprende-se nestes workshops online do Museu do Oriente

Os workshops são dados online pela dupla de artistas Nic e Inês, e transmitidos em directo a partir do Museu do Oriente. As inscrições já estão abertas.

O Museu do Oriente começa o ano a querer dar que fazer aos seus visitantes, sem terem que sair das suas casas. Dois dos primeiros workshops online do ano vão ser dedicados à arte do papel, nos dias 9 e 16 de Janeiro. A diferença entre as duas sessões está nas técnicas que trabalham o papel: o Jianzhi e a Etegami.

O primeiro workshop acontece no dia 9 e é dedicado ao Jianzhi, uma tradição chinesa com cerca de 1500 anos e considerada até Património Imaterial da Humanidade. A sua função é maioritariamente religiosa e espiritual e baseia-se no recorte delicado em papel para decorar e trazer boa sorte às casas no Ano Novo. Nesta sessão, os participantes vão aprender a criar ilustrações decorativas.

Já o workshop de dia 16 será dedicado à Etegami, ou a arte do postal japonês, uma técnica criada pelo artista de caligrafia Kunio Koike nos anos 60. Os participantes não precisam de ter jeito especial para o desenho para conseguirem criar imagens para os postais. No final, cada pessoa criará um carimbo próprio e pessoal como uma espécie de imagem de marca, feita através de borrachas.

Ambos os workshops são online, transmitidos em tempo real a partir do Museu do Oriente, com orientação da dupla de artistas Nic e Inês, ambos formados na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. As aulas decorrem entre as 10.00 e as 13.00 e o valor é de 35€.

+ Isto vai dar merda: este evento online quer falar sobre a pandemia

+ Leia grátis a Time Out desta semana e descubra o melhor de 2020