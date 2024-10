A Mattel já lançou milhares de Barbies desde que nasceu, em 1959, mas este ano, para celebrar o 65.º aniversário da boneca mais famosa do planeta, é diferente: lança um livro.

My Barbie Story reune as histórias de 108 personalidades e fãs da boneca – como a modelo Cláudia Schiffer, a actriz Helen Mirren, a atleta paralímpica Hannah Cockroft ou o designer de moda Richard Quinn – que contam como a mesma inspirou as suas vidas pessoais e profissionais. Três portugueses também falam da influência da Barbie nesta publicação de capa dura: a artista Joana Vasconcelos, o modelo Luís Borges e a surfista Teresa Bonvalot.

Esta edição especial está disponível na Amazon a partir da última quinta-feira, 24 de Outubro, e todas as receitas serão doadas à ONU Mulheres UK, como parte do projecto Barbie Dream Gap que tem como objectivo eliminar as barreiras que impendem as raparigas de se superarem e alcançarem o seu pleno potencial. Custa 39,99€.

"Ao celebrarmos os 65 anos da Barbie, My Barbie Story presta uma homenagem aos sonhos e às possibilidades ilimitadas que a marca tem inspirado" diz Krista Berger, vice-presidente sénior e directora global de bonecas da Mattel, citada em comunicado enviado às redacções. "Esta colecção de reflexões pessoais destaca a ligação única que tantas pessoas partilham com a Barbie – um símbolo de auto-expressão e de crença de que se poder ser tudo", continua.

Como nem todos os fãs da Barbie tiveram a oportunidade de contar a sua história no livro, a Mattel lançou um desafio para as redes sociais: partilharem as suas experiências acompanhadas do hashtag #mybarbiestory.

