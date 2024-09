À beira Tejo, uma constelação de chefs celebra o peixe e o marisco num novo festival

Estava prometido para a Doca da Marinha há um tempo, sem formato definido, e eis que chega agora (quase) como um renascimento do festival gastronómico Peixe em Lisboa, que teve a sua última edição em 2019. Heróis do Mar, assim se chama, numa homenagem aos pescadores, acontece de 3 a 6 de Outubro e conta com um programa vasto que, além de jantares e almoços especiais a quatro mãos – ou banquetes como estão anunciados –, conta dez restaurantes da cidade a servir pratos a preços mais acessíveis, conversas e demonstrações. Nomes internacionais estrelados como Quique Dacosta ou Moreno Cedroni juntam-se a um elenco nacional encabeçado por José Avillez, João Oliveira e Marlene Vieira.

“Acaba por ter um bocadinho o mesmo objectivo [do Peixe em Lisboa] de promover os peixes e os mariscos portugueses como um produto de excelência, que caracteriza a nossa cozinha e que está muito presente no trabalho dos nossos cozinheiros, dos nossos chefs, desde as formas mais tradicionais e simples até aos restaurantes mais criativos e mais contemporâneos”, começa por contextualizar à Time Out Duarte Calvão, responsável pela curadoria do festival, a par do jornalista gastronómico Rafael Tonon.

À semelhança do que acontecia no antigo festival, cujas últimas edições aconteceram no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, também no Heróis do Mar, estarão a funcionar em permanente alguns restaurantes da cidade. Ou melhor, durante quatro dias, dez chefs instalam na Doca da Marinha uma amostra das suas cozinhas. E são eles: Vítor Sobral (Esquinas), Vincent Farges (Epur, uma estrela Michelin), Paulo Morais (Kanazawa, uma estrela Michelin), Luís Gaspar (Pica-Pau), José Avillez (Maré), Vítor Adão (Plano), Marlene Vieira (Zunzum) e Justa Nobre (O Nobre) e Kiko Martins, além da Nunes Real Marisqueira. “No fundo, a ideia é mostrar um bocadinho o que são os restaurantes de uma cidade”, diz Duarte Calvão, destacando a diversidade. “Há o receituário mais típico português, mas também há o Paulo Morais com a cozinha japonesa, o Vincent Farge, que embora esteja cá há muito tempo, ainda tem bastante a influência da sua formação em França, ou o Kiko Martins, que apesar de ser português tem uma grande influência de cozinhas sobretudo latino-americanas.”

Cada espaço, explica o curador, terá mais do que um prato à venda, apenas de peixe e marisco, ora pois. “Eu diria que cada restaurante terá à volta de quatro/cinco pratos, pelo menos, mas eles próprios decidirão isso”, continua, revelando que existirão no recinto cerca de 700 lugares sentados, num espaço coberto. Quanto aos preços, andarão entre os 5€ e os 20€. “É uma possibilidade de provar alguns pratos destes chefs e restaurantes a preços acessíveis. Claro que não são exactamente como no restaurante, mas têm um nível de confecção e de qualidade bastante bons”, garante Duarte Calvão.

Em quatro mil metros quadrados, cabe ainda “um auditório com capacidade para 100 pessoas, onde acontecerão as apresentações dos chefs, com receitas de peixes e mariscos, e as tertúlias.” Estas últimas conversas à volta do tema que está na origem de tudo: o mar, as pessoas que nele trabalham, o seu produto e a sustentabilidade. Participam nelas, por exemplo, alguns dos chefs que cozinham, como o espanhol Quique Dacosta (três estrelas Michelin), que estará no dia 5 de Outubro a preparar um verdadeiro banquete com José Avillez.

De destacar que os banquetes são parte importante e distintiva do evento. “Acontecem num espaço à parte e há lugar para 100 pessoas”, antecipa Duarte Calvão. Ao todo, são cinco banquetes. O primeiro, marcado para dia 3, juntará na cozinha o italiano Moreno Cedroni (duas estrelas Michelin) ao português André Lança Cordeiro, do Essencial. Segue-se, no dia seguinte, um jantar com o brasileiro Rafael Costa e Silva (duas estrelas Michelin) e João Oliveira, uma estrela no Vista, em Portimão. A 5 de Outubro, se o jantar está nas mãos de Dacosta e de Avillez, o almoço é da responsabilidade do chef brasileiro Matheus Vieira Alves e da chef Marlene Vieira (Marlene,). Para terminar, dia 6, um banquete transmontano que põe Justa Nobre e Vítor Adão lado a lado na cozinha. Todas estas refeições especiais terão o preço de 150€ por pessoa, com “vinhos, cocktails e surpresas incluídas”, à excepção do jantar de Quique Dacosta e José Avillez, que custará 250€ “porque tem mais momentos, tem mais elaborações”.

Duarte Calvão aponta ainda o espaço dedicado aos vinhos da região de Lisboa, com a presença de dezenas de produtores locais. “E depois vai ter uma zona de mercado, com diferentes produtos”, acrescenta o curador, nomeando também os concertos à noite: Lura (3 de Outubro), Matias Damásio (4 de Outubro), GNR (5 de Outubro) e Mallu Magalhães (6 de Outubro).

A entrada para o festival Heróis do Mar tem o preço de 5€ e inclui um copo Riedel de oferta, uma degustação de vinho e duas águas, além do acesso a toda à programação.

Doca da Marinha, Avenida Infante Dom Henrique. 3-4 Out 17.00-00.00, 5 Out 12.00-00.00, 6 Out 12.00-22.00. 5€

