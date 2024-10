A ‘Blue Electric Light’ de Lenny Kravitz iluminará Portugal em 2025

O cantor e guitarrista norte-americano Lenny Kravitz lançou o 12.º álbum de estúdio, Blue Electric Light, em Maio. Passado um mês, fez-se à estrada para promovê-lo, na Europa e nos Estados Unidos da América. E a digressão, que partilha o nome com o disco, vai passar pela MEO Arena a 8 de Abril de 2025, segundo a Everything Is New.

Há muito tempo que um disco de Lenny Kravitz não era tão bem recebido pela crítica e pelos fãs. A rádio pública norte-americana NPR considerou-o um “caleidoscópio de rock exuberante, funk psicadélico, soul suave e não só”. A Billboard vai mais longe e fala numa “Lennaissance” – um trocadilho entre “renascimento” e o nome do artista, homenageado este ano com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood.

Os bilhetes para o concerto podem ser comprados a partir das 10.00 de quarta-feira, 23 de Outubro, online e nos locais habituais. Mas estarão em pré-venda, nas lojas Fnac, 24 horas mais cedo. Os preços começam nos 42€ (balcão 2 e lugares para espectadores com mobilidade condicionada) e chegam aos 70€ (no golden circle).

MEO Arena. 8 Abr (Ter). 20.00. 42€-70€

📯Não adianta chorar sobre leite derramado. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram