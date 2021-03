A Cinemateca reabre portas por etapas

A Cinemateca vai reabrir e retomar todos os seus serviços, de forma faseada. Já se pode frequentar a Biblioteca, mediante marcação prévia, entre as 14.00 e as 19.30. A Livraria Linha de Sombra reabre dia 22 de Março, segunda-feira, com o mesmo horário da Biblioteca. O Bar-Restaurante 39 Degraus regressa a 5 de Abril, só com serviço de esplanada, entre as 12.00 e as 19.00. O interior reabre dia 19 de Abril, das 12.00 às 20.30.

A Cinemateca Júnior, no Palácio Foz, reabre dia 5 de Abril. No dia 24 de Abril haverá uma sessão especial dedicada ao 25 de Abril, no âmbito dos Sábados em Família, sendo esta programação retomada no dia 8 de Maio, ao mesmo tempo que as outras actividades regulares da Cinemateca Júnior.

As sessões de cinema voltam ao edifício da Rua Barata Salgueiro a 19 de Abril, segunda-feira, com um programa também por etapas. A sala M. Félix Ribeiro será reaberta em dois tempos, entre 19 e 30 de Abril e a partir do dia 3 de Maio.

No primeiro destes períodos, haverá duas sessões diárias nas tardes de segunda a sexta-feira, e uma aos sábados de manhã. Serão preenchidas com a exibição de trabalhos laboratoriais recentes da Cinemateca; sessões articuladas com o lançamento de edições (da Cinemateca e não só); e um conjunto de sessões de antecipação de alguns dos principais ciclos previstos para os próximos meses de programação (ainda em 2021 ou na primeira parte de 2022).

A programação anteriormente prevista e entretanto interrompida pelo segundo confinamento é retomada a 3 de Maio, com a conclusão do ciclo Clássicos do Cinema Coreano e o início do ciclo Mares da Europa, organizado por ocasião da Presidência Portuguesa do Conselho da EU.

Quanto ao ANIM-Arquivo Nacional da Imagem em Movimento, em Loures, retoma o serviço de visionamentos no próximo dia 12 de Abril. O serviço temporário de cedência de cópias continua nos termos habituais, não tendo sido interrompido durante o confinamento.

+ Quais são as datas para desconfinar na cultura? Festivais em suspenso

+ Leia, grátis, a Time Out Portugal desta semana