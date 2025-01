‘A Complete Unknown’: Bob Dylan em Nova Iorque

James Mangold, o realizador de A Complete Unknown, não gosta que digam que o seu filme é um “biopic” de Bob Dylan. Como declarou numa entrevista à revista Vogue: “É uma forma de deitar um filme abaixo, de o desmerecer. É um termo usado de forma pejorativa para indicar uma história que vai do berço até à sepultura do biografado, com muitas participações breves de pessoas famosas, que entram e saem rapidamente. Quando as pessoas usam esse termo, querem dizer que um filme não ganhou o direito à sua própria gravidade emocional – que está a viver à conta de aparências daquilo ‘que aconteceu na realidade’ para se atribuir uma integridade de obra de arte que poderá não ter.”

Escrito pelo próprio Mangold e por Jay Cocks, e baseado no livro de 2015 Dylan Goes Electric!, de Elijah Wald, A Complete Unknown abrange cinco anos da vida e da carreira de Bob Dylan (interpretado por Timothée Chalamet), entre 1961 e 1965. A história vai da sua chegada a Nova Iorque, onde se instalou em Greenwich Village, quando era um desconhecido, até chegar à fama, ser considerado o porta-voz de uma nova geração e fazer a lendária actuação “eléctrica” no Festival de Música Folk de Newport, em que incorreu na fúria de um público purista que esperava um concerto acústico e não de rock n’roll com um grupo, e que marcou um novo ciclo na carreira de Dylan, bem como uma nova etapa na música pop/rock. Entre os vários nomes que se cruzam com ele ou o acompanham em A Complete Unknown, e que foram importantes, pessoal, artística ou sentimentalmente para Dylan, estão Joan Baez, Pete Seeger, Woody Guthrie, Johnny Cash (que James Mangold já biografou em Walk the Line, de 2005), Bob Neuwirth, Paul Butterfield, Dave Van Ronk ou Al Kooper.

Photograph: Searchlight Pictures

A Complete Unknown demorou cinco anos a ser concretizado, tendo sofrido atrasos de produção e na rodagem quer devido à pandemia de COVID 19, quer à greve dos argumentistas americanos. O filme foi oficialmente autorizado por Bob Dylan, e James Mangold teve que se reunir primeiro com Jeff Rosen, representante de longa data do músico e que é um dos produtores, e depois com o próprio Dylan. O encontro, discretíssimo, foi num café de Santa Monica. Dylan pediu ao realizador que lhe descrevesse o filme sucintamente, após o que deu a sua anuência ao projecto, tendo no entanto pedido que a personagem da artista e activista Suze Rotolo, a sua primeira namorada em Nova Iorque, não fosse referida pelo nome. Interpretada por Elle Fanning na fita, Rotolo surge assim como Sylvie Russo. E quando James Mangold avisou Bob Dylan que o argumento tomava algumas liberdades dramáticas e alterava ou ficcionava certas situações, ele respondeu-lhe apenas: “Who cares?”.



Segundo James Mangold, A Complete Unknown (cujo título esteve para ser Going Electric), o filme não pretende “explicar ou definir Bob Dylan”, muito pelo contrário (daí chamar-se como chama, como o auxílio do refrão da canção Like a Rolling Stone). A intenção é mostrar como muitas pessoas em redor de Dylan foram afectadas por ele e pela sua forma de ser, e reagiram quer a ele, quer à sua música. Mangold disse que A Complete Unknown quase que poderia ser definido formalmente como uma série de “reaction shots”, de planos em que as personagens são filmadas a reagir às acções ou às palavras do protagonista. E para evitar o playback e dar mais autenticidade às sequências musicais, todas captadas ao vivo, os principais actores aprenderam a tocar os instrumentos das personagens que interpretam: guitarra e harmónica, no caso de Chalamet; guitarra, no de Monica Barbaro (Joan Baez); e banjo no de Edward Norton (Pete Seeger). A Complete Unknown já fez 75 milhões de dólares de receitas a nível mundial e está nomeado para oito Óscares.

