A Costa da Caparica não é só praia e surf. É também um festival de teatro a pensar na liberdade

Entre 2 e 6 de Abril, o SUL vai da Trafaria à Costa da Caparica com peças de teatro documental. Organizada pela Hotel Europa, a primeira edição foca-se em temas relacionados com a liberdade.

Um novo festival de teatro está a chegar à Margem Sul. O SUL – Festival Internacional de Artes Performativas, organizado pela companhia Hotel Europa, vai acontecer entre as freguesias da Trafaria e da Costa da Caparica, pela primeira vez, entre 2 e 6 de Abril. Além de criações de teatro e dança que partem de propostas documentais, há concertos e workshops.

Foram várias as razões que levaram André Amálio e Tereza Havlíčková a seguir em frente com a ideia de criar este festival internacional em torno do teatro documental. Além de ser uma forma de celebrar os dez anos da companhia, também se tornou uma maneira de desenvolver a vertente de programação dentro do trabalho da Hotel Europa, explica, ao telefone com a Time Out, André Amálio. Para apresentar o festival, escolheram fazê-lo em vários locais das zonas da Trafaria e da Costa da Caparica, para onde a companhia se mudou quando saiu de Lisboa há dois anos, e que o co-director artístico sentia ser “um espaço vazio em termos artísticos e culturais”. Assim, o SUL, que pretende acontecer uma vez por ano, vem para “dar uma outra dimensão à zona”, que não se resume apenas “à praia e ao surf”, acredita Amálio.

A primeira edição do festival tem como pano de fundo os 50 anos do 25 de Abril, celebrados em 2024, debruçando-se sobre a liberdade e temáticas como o colonialismo, o totalitarismo, a democracia e a memória colectiva. Entre os espectáculos que fazem parte do programa destaca-se Antiwords, da companhia checa Spitfire Company. Apresenta-se no dia 3 de Abril, no casino dos Recreios Desportivos da Trafaria. De cariz biográfico, a peça é inspirada em Audiência, de Václav Havel, centrando-se na vida e quotidiano das pessoas nos tempos da URSS. A peça, que já foi apresentada um pouco por todo o mundo, é dirigida por Petr Boháč.

Maria Joana Figueiredo Portugal Não É Um País Pequeno

A 4 de Abril, é o Teatro do Vestido que sobe ao palco dos Recreios Desportivos da Trafaria. Escrita, encenada e interpretada por Joana Craveiro, Desver é uma performance sobre um país que é ocupado por outro. Dia 6, ainda lá, a Hotel Europa apresenta Portugal Não É Um País Pequeno, encenada por André Amálio, em conjunto com Tereza Havlíčková. O texto parte dos testemunhos reais de portugueses que viveram em África durante o período colonial português e de uma pesquisa historiográfica sobre a época. É uma peça que procura dar voz a um grupo, por norma, silenciado e que procura possibilitar uma transmissão da memória entre gerações.

A dança toma lugar no Auditório Costa da Caparica, no Centro Comercial O Pescador, a 5 de Abril, com Fragmentos, de Marisa Paulo. Criada a partir de entrevistas a várias mulheres negras, a peça celebra a mulher negra como produtora de conhecimento. Enquanto a interpretação é de Marisa Paulo, André Soares está encarregue da percussão, sendo que o poema que faz parte da performance é de Margarida Valença, declamado na voz de Dora Cruz.



Mas antes, a abrir o festival, há Manda os teus pais passear, outra vez, na Escola Básica José Cardoso Pires, na Costa da Caparica. Produzido pelo TEP – Teatro Experimental do Porto e criado por Marta Figueiredo e Gonçalo Amorim, este espectáculo, pensado para o público infantil, quer mostrar às famílias que há muito para contemplar nas ruas da cidade e para descobrir. Pode ser visto a 2 de Abril.

Renato Cruz Santos Manda os teus pais passear, outra vez

A programação estende-se ainda a concertos: Joana Guerra (4 de Abril) actua nos Recreios Desportivos da Trafaria, o moçambicano Mbalango (5 de Abril) no Auditório da Costa da Caparica, e Pedro Salvador (6 de Abril), nos Recreios Desportivos da Trafaria. A 3, Nelson Makossa protagoniza um DJ set também nos Recreios Desportivos da Trafaria. Já workshops, de André Amálio e Tereza Havlíčková e Mbalango, acontecem entre dia 5 e 6 na escola de artes MAR – Movimento de Arte e Ritmo.

Na base da NATO, na Fonte da Telha, Isabel do Carmo, fundadora e dirigente da organização Brigadas Revolucionárias (BR), que defendia a luta armada para derrubar a ditadura, protagoniza uma conversa em que dá a conhecer ao público os contornos da primeira acção da organização, que aconteceu a 7 de Setembro de 1971. O ponto de encontro, que consta no site da Hotel Europa, será na zona circundante da base, a partir do qual os participantes, liderados por Isabel do Carmo, vão caminhar até a uma zona de mata, mais próxima da base, onde decorrerá a conversa. Está marcada para 5 de Abril.

Vários locais (Trafaria e Costa da Caparica). 2-6 Abr. Vários horários. Entrada gratuita (sujeita a inscrição prévia e condicionada à lotação dos espaços)

