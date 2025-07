A Culturgest dá as boas-vindas ao Verão com tributo a Miles Davis

A Culturgest dá as boas-vindas ao Verão com Inside Out, que vai acontecer entre o jardim da Biblioteca Palácio Galveias e as galerias do edifício instalado na Rua do Arco do Cego. Este é a quinta edição consecutiva deste evento, com que a instituição celebra a chegada da estação quente, cruzando música, dança e performance em locais inusitados ou menos convencionais. Esta proposta encerra a temporada com dois espectáculos: uma homenagem ao legado orquestral de Miles Davis e uma criação colectiva orientada pela coreógrafa Meg Stuart.

O primeiro momento acontece a 11 de Julho, com entrada livre, no Jardim Maria José Moura da Biblioteca Palácio Galveias, com a Orquestra Jazz de Matosinhos e o trompetista norte-americano Peter Evans. Neste reencontro, vão reinterpretar dois álbuns históricos de Miles Davis em colaboração com Gil Evans: Porgy and Bess (1959) e Miles Ahead (1957). O concerto repete-se no dia seguinte, 12 de Julho, no Theatro Circo de Braga, no âmbito do encerramento do festival Julho é de Jazz.

Entre 17 a 19 de Julho, o público poderá ver o resultado do trabalho desenvolvido por Meg Stuart com os participantes do PACAP 8 – Programa Avançado de Criação em Artes Performativas, do Forum Dança –, apresentado nas galerias da Culturgest. A coreógrafa norte-americana – figura de referência da dança contemporânea europeia — é a curadora desta edição.

Jardim Maria José Moura da Biblioteca Palácio Galveias (Campo Pequeno). 11 Jul (Sex) 20.30. Entrada livre. Galeria 1 – Culturgest (Campo Pequeno). 17-19 Jul (Qui-Sáb) 19.00. 10€

