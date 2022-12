A dias de fechar, directora do Museu Berardo é mantida às escuras. “Não tenho conhecimento de nada”

Em 2023, o CCB volta a assumir o controlo do centro de exposições do Museu Berardo, mas, a duas semanas do fim do ano, ainda não há programação. Esta semana, editam um catálogo científico, sem polémicas.

"O que faria sentido agora era que houvesse uma apresentação das colecções de uma maneira diferente, se for [para abrir] um novo museu, e é provável que esteja alguém a pensar nisso, mas eu não tenho conhecimento de nada", diz a directora do Museu Colecção Berardo, Rita Lougares, à Time Out. O espaço onde se encontra este importante acervo internacional dedicado à história da arte do século XX regressa, a 1 de Janeiro de 2023, às mãos da administração da Fundação Centro Cultural de Belém (CCB).

A 11 dias de terminar o ano ainda não há programação anunciada para o espaço, conhecido como módulo 3, e são parcas as informações sobre o que ali acontecerá. A transição da colecção para o novo museu (cujo nome deverá ser Museu de Arte Contemporânea de Belém) "até pode ser que esteja [a ser feita]", admite Rita Lougares. "Mas eu não tenho conhecimento." A responsável está "sem saber o que vai acontecer em Janeiro". "Sabemos que é o CCB que vai tomar conta do espaço, mas ainda não sabemos, ainda não tivemos reuniões com ninguém para ver como é que vai ser o futuro. Não sei muito bem o que é que vai acontecer. A única coisa que espero que aconteça é que, dada a importância desta colecção, que ela possa continuar a ser vista e exibida, e a ter fruição pública. Isso é a minha maior expectativa e é o meu maior desejo é que isso continue assim", sublinha.

A partir do início do próximo ano, cessa a vigência do protocolo denunciado a 26 de Maio – um acordo que remonta a 2006, data em que o Estado negociou com o empresário José Berardo a instalação da sua colecção de arte moderna e contemporânea em Belém, bem como a abertura do Museu Colecção Berardo, onde esta se tem mantido nos últimos 15 anos. A intenção do Governo é criar no CCB um novo museu de arte contemporânea que junte, além da Colecção Berardo, a Colecção Ellipse e parte da Colecção de Arte Contemporânea do Estado.

A directora do Museu Berardo nota que "há uma intenção do CCB em que ficarão com toda a equipa. É a única expectativa que as pessoas têm, é que mantenham os seus postos de trabalho". O Museu Berardo tem uma equipa de mais de 20 funcionários. "No meu caso é um bocadinho diferente, sou directora artística, não sei qual é a intenção do CCB nesse sentido", revela sobre a sua continuidade.

Para já, é uma incógnita como estará o museu no início do novo ano, se aberto ao público e em que moldes. Uma coisa é certa: estender as actuais exposições temporárias não é possível. "As exposições temporárias vão acabar no dia 31 e vamos começar a desmanchá-las no dia 3 de Janeiro", alerta Lougares. "São exposições que já estendi mais do que deveriam estar", aludindo ao facto de as mostras "Debaixo da Pele", do pintor Miguel Telles da Gama, e "Abstracto, Branco, Tóxico e Volátil", antologia da obra de Julião Sarmento, terem sido alargadas para seis meses, ao invés dos habituais quatro.

Já sobre as exposições que estavam a ser preparadas para o Berardo há vários meses, ainda antes de o Governo decidir extinguir a Fundação José Berardo e o museu como o conhecemos, Rita Lougares admite à Time Out a possibilidade de "as fazer posteriormente" no futuro museu.

Um catálogo científico, sem polémicas

Esta terça-feira, é publicado Coleção Berardo 1909–2019, um catálogo comemorativo dos 15 anos do museu. O livro inclui 523 imagens de obras, e ensaios de Pedro Lapa (editor do catálogo e ex-director do museu), Giulia Lamoni, Jean François Chougnet (também ex-director do museu) e Rita Lougares, bem como uma entrevista ao coleccionador José Berardo. A directora do Museu Berardo adverte que este era um catálogo há muito desejado e que, pese embora a data em que é publicado, "não é para fechar um ciclo, é para mostrar o real valor da colecção".

DR Catálogo "Coleção Berardo 1909-2019"

Acontecimentos recentes, como a denúncia do protocolo com o Estado ou a intenção do Governo em extinguir a Fundação Berardo não estão refletidos nas 800 páginas do catálogo. Rita Lougares justifica-o: "o catálogo é um catálogo técnico, científico, é quase como um compêndio de história de arte do séc. XX. Deixámos essa questão um bocadinho de lado, que é uma questão muito mais jurídica do que propriamente científica."

