A Faber-Castell tem cursos de arte gratuitos para miúdos e graúdos

Nunca houve tanto tempo nem ferramentas para perder o medo da folha em branco. A Faber-Castell, gigante alemã de material de escritório e artes, quer dar cor e animação aos dias das famílias que estão isoladas. Para estimular a imaginação e a criatividade, disponibilizou uma série de cursos de arte gratuitos para várias faixas etárias e níveis de aprendizagem, que podem ser feitos de forma individual ou em grupo.

São vários os meios e as técnicas que pode explorar, como desenho, lettering, narrativa, composição ou desenvolvimento de personagens. No site brasileiro da empresa, há 17 cursos para todos os gostos, destacando-se a oferta para crianças. Qualquer Forma é Qualquer Coisa ensina a desenhar personagens coloridas e geométricas, Criando Mundos mostra como ilustrar oceanos e planetas com aguarela e Monstros Incríveis ajuda a criar personagens de mundos fantásticos a partir do cruzamento de espécies de animais e de jogos de cor, luz e sombra.

Os adultos poderão interessar-se por aulas como Dicas de Desenho Realista, que explica como desenhar rostos detalhados, cabelo com movimento ou pele com textura, Lettering Básico, uma iniciação a esta técnica que distingue caligrafia, tipografia e outras composições de letras e traços, ou Criatividade nas Redes Sociais, que ensina a criar gifs, stickers, stories criativos e muito mais.

Para participar nos cursos, disponíveis até pelo menos 19 de Abril, basta registar-se no site e munir-se de lápis de cor e borracha. Além destes, a Faber-Castell oferece vários outros tutoriais no seu site principal. Pode aprender como desenhar uma pena ou uma sereia, descarregar diferentes desenhos para colorir ou, ainda, aprender técnicas básicas de caligrafia. Posto isto, é soltar o artista que há em si.

