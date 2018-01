A febre Drag Race volta ao Bairro Alto

O concurso RuPaul’s Drag Race está de volta ao 49 da ZDB com Miss Moço a apresentar as festas de visionamento da nova temporada e uma convidada diferente todas as sextas.

“Se sabes o nome de todas as drag queens da Drag Race, mas não conheces 10 drags da tua cidade, és um fã da Drag Race, não és um fã de drag.” A frase escrita por Kim Chi, concorrente da oitava edição do concurso norteamericano RuPaul’s Drag Race, na sua conta de Twitter é agora repetida por Adam Moço, o criador da personagem Miss Moço e da primeira edição do concurso Miss Drag Lisboa, que esgotou a Galeria Zé dos Bois em Novembro.

“Acho que é o que acontece aqui. Há muitos fãs de RuPaul’s Drag Race, mas as pessoas ainda não conhecem muitos drags de Lisboa”, diz o luso-canadiano. Apesar de tudo, foi o concurso que começa a sua décima temporada a 13 de Abril – e que a partir desta semana tem um especial All Stars – que trouxe uma nova vida à cena drag da cidade. “As pessoas estão obcecadas. [O concurso] teve um enorme impacto. Moro em Lisboa há dois anos e vejo cada vez mais drag queens nas segundas do Lugar Às Novas no Finalmente”, continua.

O concurso RuPaul’s Drag Race, que estreou nos Estados Unidos em Fevereiro de 2009, tornou-se tão popular por estas bandas que até ganhou um grupo de Facebook, RuPaul’s Drag Race Portugal, com quase 1200 membros e onde para ser aceite é preciso responder a algumas perguntas como “Temporada Favorita?”, “Maior Injustiçada?” e “Rainha das Rainhas?”.

Se não está familiarizado com este universo, está sempre a tempo de se deixar contagiar pela febre que continua esta sexta-feira no 49 da ZDB, com os screenings dos novos episódios da terceira temporada de RuPaul’s All Stars, “o regresso de concorrentes antigos populares”, explica Adam Moço. O ano passado, e à semelhança das dezenas de viewing parties que costumavam acontecer em Toronto, no Canadá, a sua terra natal, Adam trouxe a ideia para Lisboa e convenceu o 49 da ZDB a acolher uma festa de visionamento dos episódios. “Na altura houve algumas pessoas a criticar-me, porque pelos vistos já queriam fazer o mesmo”, conta. “Mas estamos num país livre, há sempre espaço para mais, não é?”

Por enquanto esta continua a ser a única festa RuPaul’s Drag Race na cidade e com um bónus: Miss Moço, a personagem de Adam Moço, actua antes e depois da projecção dos episódios e cada sexta-feira (nos Estados Unidos o concurso é exibido à quinta-feira no VH1) há uma convidada especial.

Na lista estão já drag queens locais como Cher No-Billz (a convidada da estreia), Sylvia Koonz (a vencedora do Miss Drag Lisboa 2017), Stefani Duvet (do Finalmente), Lola Herself e Nevada Popozuda. No fim, haverá também uma espécie de trivia sobre o concurso, com dois concorrentes e prémios para os vencedores – “as pessoas são demasiado tímidas para lip sync [battles]”, como aconteceu o ano passado.

Se lhe perguntarem a tradução portuguesa para “sashay away”, expressão emblemática do concurso para eliminar uma concorrente, tenha a resposta na ponta da língua: “Adeus, vai-te embora, ninguém te adora.” A tradução portuguesa (há oito temporadas do concurso disponíveis na Netflix) tornou-se viral e deu origem a comentários, notícias e gargalhadas em sites do mundo inteiro.

Por falar em mundo inteiro, depois de passar pelo México, Brasil, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha, o espectáculo Werq The World, a digressão mundial de RuPaul’s Drag Race, apresentado por Michelle Visage, chega a Lisboa a 10 de Junho, no Coliseu dos Recreios – os bilhetes deverão ser postos à venda em breve.

Sexta, 22.00, no 49 da ZDB. Rua da Barroca, 49. Entrada livre