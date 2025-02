A festa continua: este ano, as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril evocam as primeiras eleições livres

Pensava que a festa dos 50 anos do 25 de Abril tinha acabado no ano passado? Nada disso. A Comissão Comemorativa apresentou na quinta-feira, dia 13 de Fevereiro, na Escola Superior da Música de Lisboa, a programação para 2025. E não vai faltar o que fazer, entre exposições, colóquios e espectáculos. A protagonizar as celebrações estarão as primeiras eleições livres no país.

Antes de apresentar o programa deste ano, disponível no site oficial, a historiadora e comissária executiva Maria Inácio Rezola destacou a "mobilização extraordinária" que ocorreu em 2024, antes de afirmar: "As eleições de 25 de Abril de 1975 são um marco único na história portuguesa. Com uma participação massiva, representaram o cumprimento de um dos objetivos centrais do Programa do MFA: garantir a realização de um sufrágio universal, directo e secreto para eleger uma Assembleia Constituinte. Esta Assembleia foi responsável por redigir a Constituição de 1976, que lançou os pilares da nossa democracia. Assim, os temas da participação e da democratização serão o nosso foco em 2025. Vamos recordar momentos determinantes da Revolução e da construção do Portugal democrático, revisitando o passado e projetando o futuro da democracia portuguesa."

O que não pode perder

O ponto alto da apresentação à imprensa foi a exposição "Haverá eleições. 50 anos das eleições para a Assembleia Constituinte", com curadoria do politólogo Pedro Magalhães e da cineasta Catarina Vasconcelos, que tem como objectivo mostrar o processo de transição democrática até às primeiras eleições. Poderá ser vista na Fundação Calouste Gulbenkian entre os dias 22 de Abril e 22 de Outubro.

Não é a única mostra a ter debaixo de olho este ano: na Fundação Mário Soares e Maria Barroso já se pode visitar desde o dia 1 de Janeiro (e até 31 de Dezembro) "Mario Soares. Que Revolução?"; e ao Museu do Aljube chegará, em Setembro, "As Arquitectas da Liberdade".

Outro destaque foi para o espectacular projecto radiofónico "...E temos povo..." que dará a ouvir, pela primeira vez desde 1974, no Museu Arqueológico do Carmo, as bobines da montagem mais completa que Pedro Laranjeira (1945 – 2015) fez da reportagem gravada por ele, Paulo Coelho e Adelino Gomes, do Terreiro do Paço ao Largo do Carmo, para o programa Limite na Rádio Renascença. A 24 e 25 de Abril de 2025, os dois autores ainda vivos desta reportagem transmitem-nos esta memória, numa sessão de escuta colectiva de várias horas.

Entre as acções previstas, estão também a campanha educativa #TensPoder, direcionada para a faixa-etária mais jovem, e o hino elaborado por jovens da escola Skoola.

A Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril começou a celebrar em 2022 e não pretende parar até 2026. Cada ano tem um tema, mas o objectivo nunca varia muito: festejar o dia em que tudo mudou em Portugal. Para melhor.

