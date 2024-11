A Festa do Jazz está a chegar a Belém com música de todo o mundo

O jazz tem muitas formas, feitios e fãs. E todos vão ser celebrados na Festa do Jazz. De 6 a 8 de Dezembro, a 22.ª edição deste festival vai acontecer no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém. Entre os vários artistas confirmados estão o duo de Andy Sheppard e Aaron Parks, em estreia nacional, a cantora Mariana Dionísio, o acordeonista João Barradas, e Sarab, um sexteto franco-sírio.

O primeiro dia é marcado apenas pela actuação dos Sarab, formados pela cantora franco-síria Climène Zarkan e o guitarrista Baptiste Ferrandis. A banda parisiense tem sido uma lufada de ar fresco pela forma como renova o jazz contemporâneo, com influências de música oriental e elementos do rock e da música indie. Os bilhetes para este concerto custam 20€, enquanto as restantes sessões têm o preço de 15€.

O sábado será marcado por um encontro inédito entre o destacado saxofonista inglês Andy Sheppard e o pianista americano Aaron Parks. Há também concertos do trio Sonic Tender (Guilherme Aguiar, João Carreiro e João Valinho); do duo formado pela cantora grega Savina Yannatou e a pianista Joana Sá; e do projecto norueguês emergente Liv Andrea Hauge Trio.

No domingo, toca o projecto multicultural Jazzopa, que funde diferentes formas de expressão artística como o jazz, o hip-hop e a spoken word. Este distingue-se no ambiente musical português por querer ajudar a profissionalizar jovens artistas.

Destaque ainda para o primeiro concerto em Portugal do trio de Wajdi Riahi, que introduz ritmos do Norte de África no jazz; e a estreia do noneto Reperio, do jovem vibrafonista Duarte Ventura, um projecto encomendado pela Festa do Jazz.

O encerramento do festival ficará a cargo do Ensemble Festa do Jazz, que, nesta edição, é liderado pelo saxofonista João Mortágua. O grupo conta também com Bernardo Tinoco (saxofone), Clara Saleiro (Flauta), José Diogo Martins (piano), Francisco Brito (contrabaixo) e João Pereira (bateria).

Na programação do festival destaca-se ainda o Encontro Nacional de Escolas, que junta, no Museu dos Coches, os Prémios RTP / Festa do Jazz e a apresentação do projecto Jazz Panorama Portugal, às 18.30 de quarta-feira, 4 de Dezembro, na Biblioteca da Imprensa Nacional. Um guia online e bilingue, com informações dirigidas a agentes nacionais e internacionais, sobre 60 artistas de jazz portugueses actuais, com impacto na cena jazz local e com potencial de internacionalização.

Centro Cultural de Belém (Lisboa). 6-8 Dez (Sex-Dom). 15€-20€