A Fuse está de volta com tertúlias de electrónica em Monsanto

Depois de organizar dois festivais de electrónica online, a Fuse regressa às festas ao ar livre, “tertúlias”, como lhes chamam, no Miradouro do Moinho do Penedo, em Monsanto. “Uma solução” para estes tempos de pandemia, diz Luís Baptista, o responsável pela editora e promotora nacional que põe a cidade a dançar há nove anos. É a primeira vez que organizam um evento neste espaço com vista panorâmica para Lisboa e para o rio e é por aqui que vão ficar pelo menos até 26 de Setembro.

“Se o tempo ficar bom e dependendo do desenvolvimento da pandemia, podemos prolongar uma ou duas semanas em Outubro”, adianta Luís. Para já, estas “tertúlias” repetem-se todos os sábados que aí vêm até ao fim do próximo mês. Ao ar livre, o evento dispõe de vinte mesas (reserva obrigatória) com capacidade para entre duas a oito pessoas, num total de 100 pessoas, com distância de segurança.

O conceito já estava pensado há bastante tempo, mas não foi fácil arranjar um espaço. “Quem tem um restaurante ou bar de praia está em grande”, comenta Luís. “Sei de bares na Caparica que têm reservas até ao final de Setembro e que cobram 500 euros para estar duas horas numa mesa, não há mais nada.” Nas buscas intensas por um sítio chegaram a um acordo com o actual responsável pela esplanada do Miradouro do Moinho do Penedo, um sítio privilegiado na cidade e até agora um segredo de quem vai jogar básquete nos três campos de utilização livre.

A ideia das festas é ter dois DJs (cada um com um set de três horas) em cada edição. Para já, os nomes confirmados são Analodjica, Gear, Gilvaia, Jiggy, Johan, Kaesar, Kokeshi, Nox, Ramboiage, Syper e Whitenoise, com a possibilidade também da confirmação em breve de um DJ internacional, que actualmente vive em Lisboa.

A reserva é obrigatória e na própria mesa é permitido estar sem máscara. Aí, também é possível dançar, desde que se respeite a distância entre mesas. No preço de uma mesa para dois (cerca de 16 euros por pessoa) está incluído, por exemplo, um jarro de sangria, duas bebidas brancas ou quatro imperiais. Existe também uma mesa premium, até oito pessoas e por 258€, a mais próxima do DJ, que inclui quatro litros de sangria ou oito bebidas ou 16 cervejas e uma tábua de queijos e enchidos. A partir das 20.00, quem quiser beber tem de pedir comida – mas opções não faltam, de nachos a tostas, passando por bowls ou ceviches.

As novas tertúlias da Fuse, com decoração a rigor, acontecem entre as 16.00 e as 22.00 e é imprescindível reservar. As primeiras duas edições (22 e 29 de Agosto) já estão esgotadas.

Miradouro do Moinho do Penedo (Monsanto, Lisboa). Sáb 16.00-22.00. Mesas a partir de 16€/pessoa, com algumas bebidas incluídas. Bilhetes em xceed.me

