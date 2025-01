O Pieces Chess Club é muito mais do que um clube de xadrez. Com DJ sets, refeições e a acontecer numa galeria de arte, os jogos de tabuleiro quase parecem secundários. Quase. A 15 de Janeiro, quarta-feira, esta organização vai realizar o seu mais recente evento, “003”, na galeria de arte Passevite, na Rua Maria da Fonte, em Lisboa.

Esta iniciativa descreve-se como um clube social de xadrez. A missão é incentivar pessoas (independentemente do seu nível) a juntarem-se e a jogar esta modalidade. "Desde os curiosos até aos mais experientes", escrevem no Instagram. “Se nunca jogaste antes, haverá sempre alguém disponível para partilhar as suas habilidades contigo. Aqui, trata-se mais de conexão do que competição”, explicam.

No segundo evento, que aconteceu a 4 de Dezembro, além de muitas rondas de xadrez, houve também um foco especial na cozinha jamaicana, com Jobe Harrison a preparar um menu que incluía um caril jamaicano de cabra servido dentro de um pão brioche tostado, acompanhado de couve em pickle e maionese japonesa. Para os vegetarianos, havia caril jamaicano de cogumelos. Parte dos lucros foi revertida a favor da associação Lisbon Project, que apoia e protege mulheres.

Nesta mais recente iniciativa, a DJ e artista Kruella d'Enfer será responsável pela música, e Jobe vai voltar para a cozinha para preparar uma sanduíche de frango (feito de forma tradicional jamaicana) com bacon crocante e pickles, e uma versão deste prato feita com beringela para os vegetarianos.

A entrada para o evento é livre, mas os participantes são encorajados a fazer uma doação. Os lucros serão destinados à organização Medical Aid for Palestinians. O evento começa às 19.00 e termina à meia-noite.

R. Maria da Fonte 54A (Anjos). 15 Jan (Qua). 19.00. Entrada livre

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook