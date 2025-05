A Garota Não, Capicua e Gisela João vão actuar na Festa do Avante

O evento que acontece na Quinta da Atalaia, no Seixal, entre 5 e 7 de Setembro, vai contar com mais de 60 concertos.

Esteja à esquerda ou à direita do espectro político, a Festa do Avante é sempre uma paragem obrigatória no final do Verão. Esta quinta-feira, 29 de Maio, foi divulgado o ecléctico cartaz da 49.ª edição deste evento, que acontece na Quinta da Atalaia, no Seixal, entre 5 e 7 de Setembro, e conta com mais de 60 concertos.

Entre os artistas portugueses que marcam presença em 2025, A Garota Não regressa à Festa com convidados especiais ainda por anunciar. Capicua actua acompanhada por Gisela João, que sobe também ao palco com um concerto próprio, dedicado às canções de Abril.

Fazem ainda parte nomes históricos como Vitorino, Paulo de Carvalho ou a Brigada Víctor Jara, que celebra 50 anos e junta-se ao colectivo Segue-me à Capela. Há ainda Stereossauro – que vai contar com a ajuda de Carlão, Ana Lua Caiano, DJ Ride e Pedro Jóia –, Fogo Fogo, Tó Trips & Fake Latinos, Linda Martini, Luísa Basto com Jorge Lomba, Diego El Gavi e Bdjoy & Zimbora Band.

O cartaz internacional é igualmente diverso, com a bluegrass da Crying Uncle Bluegrass Band (EUA), o hardcore dos brasileiros Dead Fish, o rock basco de Fermin Muguruza, o afrofuturismo de Gotopo (Venezuela), e ainda Mariana Aydar (Brasil), Mário Lucio & Pan African Band (Cabo Verde), Selma Uamusse (Moçambique), Skaparapid e Potato (Espanha) e Yacumenza Candombe Banda (Uruguai).

Na abertura da Festa, está previsto um concerto sinfónico que assinala os 80 anos do fim da II Guerra Mundial, em homenagem à resistência ao nazi-fascismo e à luta pela paz.

Entre os espectáculos de jazz, destacam-se o André Rosinha Trio, com uma fusão entre jazz e música tradicional, e o Bernardo Moreira Sexteto, que parte do repertório de Carlos Paredes. O fado também marca presença, com Joana Amendoeira acompanhada por Fred Martins e Sérgio Onze a solo.

A já habitual Rave Avante!, este ano dedicada à solidariedade com a Palestina, contará com os DJs Chima Isaaro e Didi.

