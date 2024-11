A história de amor dos pais de Sam The Kid chega pela primeira vez aos palcos

Já foi considerado um dos melhores álbuns da história da música portuguesa e alvo de um processo no tribunal. Agora, Beats Vol.1: Amor, disco do rapper de Chelas, Sam The Kid, vai ser tocado na íntegra ao vivo pela primeira vez. O concerto está agendado para 31 de Outubro de 2025, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Este trabalho, composto por faixas instrumentais, foi lançado em Novembro de 2002 e é inspirado na relação dos pais de Samuel Mira, nome real do artista.

Aqui podemos ouvir o produtor a mostrar porque é que é uma das principais referências na arte do sampling em Portugal. Através da adopção de diversos estilos musicais e recortes de filmes pornográficos, telenovelas ou gravações de momentos pessoais — como telefonemas ou o bater do coração —, cria um fascinante universo sonoro que ilustra esta história de amor.

"Uma obra que, a partir dos títulos e interlúdios, entrega pistas que vão desenrolando a narrativa sonora constituída por samples de jazz, soul, mpb, funk ou música portuguesa que Sam une ao seu vasto arquivo de conversas e momentos dos seus amigos, familiares e desconhecidos — como conversas de sedução e o próprio palpitar do coração — ou até de excertos de programas televisivos que guardou ao longo dos anos sem uma finalidade em mente", refere a agência e produtora Faded.

Beats Vol.1: Amor é considerado um marco da música portuguesa, tendo sido distinguido na antologia 231 Discos Para um Percurso pela Música Urbana em Portugal (2005), da autoria do radialista Henrique Amaro. Foi incluído, em 2009, na lista dos 25 álbuns portugueses mais importantes dos últimos 40 anos para a Blitz.

Foi também o primeiro disco português no centro de um processo judicial por causa de um sample. Victor Espadinha processou Sam The Kid devido à utilização da sua voz no tema “Sedução”. “Quando eu era mais novo havia uma coisa muito bonita que era a sedução”, ouve-se o actor a dizer no início da faixa. O juiz acabou por dar razão ao produtor, uma vez que o trecho utilizado não estava protegido por direito de autor.

Os bilhetes para este espectáculo já estão disponíveis para venda, com valores entre os 25€ e os 40€. O concerto irá contar com a já habitual presença do grupo Orelha Negra e uma orquestra que irá interpretar os arranjos de Francisco Ramos.

Centro Cultural de Belém (Lisboa). 31 Out 2025 (Sex). 25€-40€

