A ilha sublime de Lucibela no Estúdio Time Out

A voz de Cabo Verde que está a encantar o mundo apresenta o seu primeiro disco, Laço Umbilical, na próxima quinta-feira no Estúdio Time Out. Falámos com ela para antecipar essa noite.

Lucibela, a voz que está a encantar o mundo, nasceu no Tarrafal de São Nicolau, na Ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, no ano de 1986. Desde criança que foi conquistada pelas sonoridades que a rodeavam – São Vicente, Boavista e Ilha do Sal –, mas é agora em Lisboa que a cantora cabo-verdiana vem apresentar Laço Umbilical, disco lançado a 9 de Fevereiro em França, e que é já alvo das melhores críticas nacionais e internacionais, pela sublime interpretação e beleza natural da sua voz. Com uma profunda ligação às suas raízes, Lucibela transforma temas de grandes compositores cabo-verdianos, como o consagrado Manuel de Novas, os contemporâneos Betu, Nhelas Spencer, Dany Mariano, Jorge Humberto, Mário Lúcio ou Jorge Tavares Silva, acrescentando-lhes actualidade. Em três respostas breves a outras tantas perguntas, Lucibela deixa-nos pistas sobre as suas origens, o disco que acaba de lançar e o espectáculo que nos vai trazer.

De Cabo Verde têm saído grandes vozes. Considera que é um bom berço musical?

Sim, existem grandes vozes em Cabo Verde, desde sempre tenho memória de escutar músicas tradicionais. Penso que sim, é um bom berço musical. Somos um povo alegre e muito musical.

Laço Umbilical é o nome do seu álbum de estreia, que agora vem apresentar em Lisboa. Este trabalho tem ligações com o quê?

Tem uma profunda ligação às minhas raízes, é um trabalho que transporta, no tradicional, as vivências de Cabo Verde. Quem escutar sentirá esse forte elo de ligação que tenho com a minha terra. É o disco que sempre sonhei gravar.

No dia 12 de Abril sobe ao palco do Estúdio Time Out para um concerto. O que espera encontrar?

Espero que o público goste, e que os cabo-verdianos aqui estejam presentes a partilhar comigo essa ligação, que longe da terra todos sentimos mais profundamente.

12 de Abril, 21.30, no Estúdio Time Out. Bilhetes à venda na Ticketline, locais habituais e bilheteira do mercado. Preço: 12€

