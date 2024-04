A liberdade está a passar por Marvila

Os 50 anos do 25 de Abril, na Dois Corvos e na Fermentage, celebram-se a 27. Com muita cerveja, música e uma tertúlia. E os vizinho da Musa também têm um cartaz forte.

Pouco mais de 200 metros separam a taproom da Dois Corvos e o Fermentage Brewpub, na Rua Capitão Leitão, em Marvila. Nos últimos anos, habituámo-nos a circular entre estas e outras salas do bairro, para assistir a concertos e DJ sets, nas festas e arruadas do Lisbon Beer Dept. E a música vai voltar a sair à rua no sábado, 27, sob o mote de Marvila Livre. A entrada, essa, também é livre.

Os 50 anos do 25 de Abril começam a ser celebrados (com dois dias de atraso), pelas 16.00, no Fermentage, que vai receber uma tertúlia literária. Alex Couto, Cláudia Lucas Chéu, João Miguel Fernandes e Maria Roque Martins vão conversar sobre o seu percurso, os desafios que o sector literário enfrenta e o que é, afinal, isso da liberdade.

Segue-se, na Dois Corvos, a apresentação da Bloc Party, que tem nome de banda mas é uma sour IPA com goiaba e maracujá, acabada de fazer pelas duas cervejeiras. E volta-se ao Fermentage para um par de concertos: Iguana Garcia e Quelle Dead Gazelle, com pausa para jantar entre um e o outro. Pela noite dentro, entre as duas salas, vai ser possível ouvir DJ sets de Zarco, Cativo e Doce da Casa.

Abril na Musa é sinónimo de festa e protesto

As celebrações dos 50 do 25, na Musa de Marvila, começam logo na quarta-feira, 24, véspera de feriado. E não podiam começar melhor, com um concerto dos Sereias, banda maldita e magnífica que leva a liberdade do jazz para dentro de um rock ríspido, enquanto o poeta e cabeça-de-lista do PTCP/MRPP pelo Porto às últimas eleições, António Pedro Ribeiro, debita palavras de ordem.

Que bom que é ver a revolução a ser celebrada assim, por arruaceiros engajados, daqueles que nos meses quentes do PREC acreditaram que os iam deixar “fazer um país” – como José Afonso cantou em 1975. A organização garante que “o concerto arranca à meia noite em ponto”, para já ser mesmo 25 de Abril. Quando acabar, sobe ao palco o Trio Anjo de DJ Quesadilla, Márcio Laranjeira, da promotora Lovers & Lollypops, e Pedro Azevedo, ou apenas Flama, o programador do Musicbox.

Já no sábado, 27, há um novo capítulo da residência de TRAFKA. na Musa de Marvila. Desta feita, a festa arranca às 19.00 e serve de after party para o lançamento e apresentação de Prata, o novo disco dos MДQUIИД., que terá lugar um dia antes, a 26, no Musicbox. A banda do momento vai fazer um DJ set, A Boy Named Sue também. E os Galgo vão dar um concerto. Haverá surpresas.

Para hidratar o povo, há muita cerveja da Musa – e não só; na véspera do feriado os dinamarqueses da To Øl tomam conta das torneiras. Incluindo uma nova receita da Filhos da MadrugAPA, feita mais uma vez em colaboração com a bottle shop Libeerdade, que também faz anos a 25 de Abril. Está de parabéns. Estamos todos.

