A magia do Reino do Natal regressa a Sintra e a entrada é grátis

Com a época festiva a aproximar-se, o Reino do Natal volta a invadir o Parque da Liberdade, o Largo Rainha D. Amélia e até o NewsMuseum. Entre 1 e 23 de Dezembro, a vila de Sintra torna-se palco de várias performances de rua, de um mercado muito especial e de programação paralela para todas as idades. Sem esquecer, claro, a iluminação mais esperada do ano: mais de um milhão e 600 mil luzes LED, que convidam a passeios nocturnos, da Estefânia à Quinta da Regaleira.

Além da casa do Pai Natal, a iniciativa promete o regresso de outras figuras fantásticas do universo natalício, desde renas a fadas e duendes. Tal como nas edições anteriores, também estão previstas actividades desportivas, ateliês para crianças, concertos, momentos teatrais e muitas outras coisas para fazer, ver e ouvir em família. Aliás, para assegurar animações non-stop, o NewsMuseum junta-se às celebrações com uma actividade gratuita de quarta-feira a domingo, das 10.00 às 17.00.

Aberto de quinta-feira a domingo, o palco principal do Reino do Natal, no Parque da Liberdade, terá mais uma vez entrada gratuita. Mas os visitantes são convidados a oferecer um donativo, como bens alimentares não perecíveis, ração para animais ou mantas, que vão contribuir para a melhoria de vida das famílias e animais que beneficiam do apoio de associações de solidariedade social.

Já no Largo Rainha D. Amélia, junto ao Palácio Nacional de Sintra, irá encontrar a tradicional árvore de Natal, que fará as delícias de toda a família. O local irá transformar-se num verdadeiro Mercado de Natal, a funcionar todos os dias das 10.00 às 19.00. E, apesar de ainda não estar confirmado, deverá haver também pista de gelo e carrossel, à semelhança do que aconteceu no ano passado.

Como habitualmente, irá também apelar-se para a sensibilização dos bons tratos aos animais, bem como para a adopção consciente com a participação do Gabinete Médico-Veterinário de Sintra e da Associação Animais de Rua.

Parque da Liberdade. Qui-Dom 10.00-17.00; Largo Rainha D. Amélia Seg-Dom 10.00-19.00. Grátis.

