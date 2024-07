A maior discoteca do mundo vai abrir nesta ilha espanhola

Enquanto alguns preferem clubs underground, apertados e suados, outros gostam de fazer a festa em mega-espaços nocturnos. Para estes últimos, não há melhor lugar no mundo do que Ibiza. A ilha espanhola, conhecida pela sua vida nocturna, é a casa da Hï Ibiza, que este ano foi coroada pela DJ Magazine como a melhor discoteca do mundo. E agora a ilha das festas está prestes a ter não só a melhor discoteca do mundo, mas também a maior. Isto porque a super discoteca Privilege, encerrada em 2020, está a ser remodelada para uma grande reabertura.

Fundado no início dos anos 70, este lugar fez um pouco mais do que acolher noites pulsantes. Kylie Minogue, Madonna, David Bowie e Tina Turner passaram aqui as suas noites, e a discoteca chegou mesmo a servir de cenário ao videoclip dos Queen para a sua canção com Montserrat Caballé, “Barcelona”.

Em 1979, a discoteca foi comprada pelo futebolista José Antonio Santamaria e passou a chamar-se Ku, tornando-se um famoso club gay, antes de mudar de proprietário novamente em 1995 e tornar-se Privilege.

O Governo espanhol terá investido 8 milhões de euros em obras de restauro desde o seu encerramento, há quatro anos, e o local de 6500 metros quadrados – com uma sala principal do tamanho de um hangar de aviões – tem agora a impressionante capacidade de 15 mil pessoas. É uma festa e tanto, não é?

Embora ainda não saibamos quando é que este enorme espaço reabrirá, é possível que seja já em 2025. Borguistas, fiquem atentos. Entretanto, aqui estão algumas outras coisas fantásticas para fazer em Ibiza.

