A Manteigaria abriu no Parque das Nações (e tem uma esplanada)

O sino que avisa as novas fornadas de pastéis de nata também já toca no Oriente. É a décima loja da marca.

Há boas notícias para os amantes de pastéis de nata: o sino da Manteigaria já toca no Parque das Nações. A nova loja da marca de pastéis de nata abriu esta sexta-feira, a 100 metros da Gare do Oriente, na Avenida D. João II.

Esta é a décima loja da marca, a oitava em Lisboa, e é uma das maiores: tem 12 lugares no interior e 30 na esplanada. Com a chegada ao Parque das Nações, e uma vez que a Manteigaria também está disponível na Glovo, alarga-se o raio de entregas à zona oriental da cidade.

Desde a sua abertura em 2014, no Chiado, a marca tem-se afirmado como uma referência da doçaria portuguesa. Além das oito lojas em Lisboa, a Manteigaria está no Porto e abriu, no ano passado, em Paris, no bairro de Haut Marais.

