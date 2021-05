A Maria do Mar já não é só das crianças – é da família inteira

O mundo mudou e as famílias mudaram com ele. Esta já era uma família numerosa, mas também acaba de mudar – e de crescer ainda mais. Para descobrir a primeira novidade da Maria do Mar, não precisa sequer de sair de casa: o site está de cara lavada, bem mais na onda minimalista da loja física e das marcas que tem à venda. E não é apenas uma loja online: inclui "boas leituras" para as famílias, com dicas e testemunhos de pessoas e entidades escolhidas a dedo pela fundadora, Mónica Albuquerque.

E se o site não é apenas uma loja online, também o enorme armazém da Rua João Saraiva – que reúne agora o que antes estava espalhado por três lojas no bairro de Alvalade – é mais do que uma loja de crianças. É um lugar para toda a família, com espaço para brinquedos, claro, mas também decoração, moda, literatura, saúde e educação. "A certa altura, começámos a vender mais tapetes e papéis de parede para a sala de estar do que para o quarto das crianças. Foi quando percebemos que fazia sentido trabalhar a família toda", explica Mónica, que juntou à equipa alguns designers de interiores que proporcionam aos clientes um acompanhamento nos seus projetos de decoração.

A marca dinamarquesa com muita pinta FERM Living está num cantinho logo à entrada, a piscar mais o olho aos grandes do que aos pequenos: esses podem correr para o outro lado da Warehouse, onde estão os brinquedos – e há novas marcas para explorar como a Le Toy Van, especializada em brinquedos de madeira, a Moulin Roty, com peluches, a espanhola Londji, de jogos e puzzles originais, ou a Crayola e as suas cores infinitas para pintar.

DR

No primeiro andar, há outra atracção para os miúdos: um novo "cantinho de leitura", com contos infantis muito especiais. "Três pessoas da equipa da Maria do Mar vêm do editorial, por isso temos muita atenção na hora de escolher os livros. Não queremos saber das novidades, mas sim dos livros em si, dos autores que gostamos", descreve Mónica. Muito em breve chegará um pequeno anfiteatro para instalar ao lado das prateleiras de livros, onde os mais novos vão poder "trepar, ler, brincar e estar à-vontade", descreve Mónica.

É também no primeiro andar que mora agora a moda, com marcas de roupa infantil como as portuguesas Cherry Papaya e Piupiuchick ou as estrangeiras Caramel e Novesta, que seguem a filosofia da casa: sustentáveis, amigas do ambiente e do comércio justo.

Para os bebés, um mundo infinito de artigos de puericultura e muito mobiliário para que o primeiro quarto tenha tanto estilo como o resto da casa.

Rua João Saraiva, 28A (Alvalade). Seg-Sáb 10.00-19.00.

