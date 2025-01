“Grândola, Vila Morena”, “Venham Mais Cinco” ou “Vejam Bem” são algumas das canções intemporais criadas por José Afonso, uma das mais importantes vozes do cancioneiro português. E vão ganhar uma nova vida nos palcos da Casa da Música, no Porto, a 22 de Janeiro, e do Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no dia seguinte.

O projecto, baptizado Cantares do Andarilho, à semelhança do disco de 1968, junta artistas como Selma Uamusse, PS Lucas, Lavoisier e Nástio Mosquito. Tem como director musical Tiago Correia-Paulo, contando ainda com a participação de Nacho Vegas, Augusto Macedo e Diogo Sousa, na música, e Vic Pereiró, nos audiovisuais.

Os artistas colaboraram para criar estes novos arranjos numa residência artística nos Açores, no Teatro Faialense, em Abril de 2024. O convite partiu de Pedro Afonso, filho de Zeca. O objectivo, segundo os organizadores, é oferecer ao repertório afonsino uma “modernidade, por intermédio de um novo espectáculo audiovisual inovador”.

Os bilhetes custam entre 15 e 20€, no Porto, e 10€ a 20€, em Lisboa, e já estão disponíveis para compra.

Teatro Tivoli BBVA (Lisboa). 23 Jan (Qui). 21.00. 10€-20€

