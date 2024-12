A Normal abriu na Baixa e ocupa um prédio inteiro

Depois de Entrecampos, do Saldanha, do Campo Pequeno e do Arco do Cego, chegou a vez da Rua do Ouro. Na quarta-feira, 18 de Dezembro, abriu uma nova Normal na Baixa.

Foi mesmo a tempo do Natal que a cadeia dinamarquesa decidiu abrir a sua quinta loja em Lisboa e, desta vez, bem no centro da cidade. Apesar da morada ser na Rua do Ouro, a entrada fica no cimo das escadas, junto ao Elevador de Santa Justa, subindo as escadas. No dia da abertura, a 18 de Dezembro, houve uma grande afluência e as filas para pagar chegaram a percorrer grande parte da loja.

A Normal ocupa todo o prédio, mas os produtos espalham-se apenas por dois dos andares. O rés-do-chão ficou reservado ao armazém e o quarto andar aos escritórios. A disposição é a que já conhecemos, em que pelos vários corredores encontramos de tudo um pouco, desde artigos de beleza e maquilhagem e doces aos produtos de limpeza e brinquedos para animais.

Algumas marcas são mais conhecidas, como a Dove, a L'Oréal ou a Maybelline, outras vêm directamente dos EUA, como a Hershey's, ou do Japão, como a Pocky. Há também produtos exclusivos Normal: Grayness, Rebond 18, Puca – Pure & Care ou The Scalpologist.

Rua do Ouro, 243 (Baixa). 96 528 5705. Seg-Dom 09.00-21.00 (25 Dez e 1 Jan encerrada)

🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp