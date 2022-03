A nova ‘A Idade do Gelo’, as camadas de Buck e a família que escolhemos

‘A Idade do Gelo’ está de volta. Convidamos as famílias a juntarem-se às aventuras de Buck, o protagonista do novo filme da franquia.

A Idade do Gelo: As Aventuras de Buck Wild

A primeira longa-metragem dos agora extintos estúdios Blue Sky estreou-se em 2002 e revelou-se um êxito de bilheteira. Duas décadas, quatro sequelas, dois especiais e várias curtas-metragens depois, A Idade do Gelo está de volta aos ecrãs, com As Aventuras de Buck. Desta vez, o protagonista não é Sid nem Manny, mas o excêntrico Buck Selvagem, que terá a sorte de contar com os destemidos Crash e Eddie e o já conhecido estranho e ecléctico grupo de amigos pré-históricos, para salvar o Mundo Perdido do domínio dos dinossauros. Com estreia marcada para esta sexta-feira, 25 de Março, em exclusivo no Disney+, este spin-off da Walt Disney – realizado por John C. Donkin, produtor dos filmes anteriores – celebra a força da amizade e a importância de cuidarmos uns dos outros.

Era uma vez dois gambás à procura de emoções fortes. É mais ou menos assim que a história começa, com Crash e Eddie a fazerem das suas. Com vontade de se tornarem finalmente independentes e encontrarem um lugar onde possam praticar acrobacias extremas sem importunar ninguém, decidem abandonar a manada, composta pela irmã adoptiva Ellie e o seu marido, o mamute-lanoso Manny, bem como o tigre-dentes-de-sabre Diego e a preguiça Sid. O problema é que, imprudentes, caem onde não devem, reencontrando-se inesperadamente com um velho conhecido. “Para nós, foi natural – e fez todo o sentido – voltar ao Mundo Perdido e ao Buck, porque é um personagem que toda a gente adora”, diz-nos a produtora Lori Forte sobre a doninha de pala no olho, apresentada pela primeira vez em Despertar dos Dinossauros, o terceiro filme da franquia.

Habituado a viver sozinho, o caçador Buck Selvagem é corajoso e desenrascado, mas não só tem dificuldade em pedir ajuda, mesmo em momentos de stress e perigo, como os seus únicos amigos são objectos inanimados. Até que, claro, Crash e Eddie invadem a sua vida. “Este filme permite-nos começar a descascar as diferentes camadas do Buck”, descreve o realizador John C. Donkin, que destaca também uma das novas personagens, a atlética doninha-listrada Zee. “Têm um passado comum, que faz deles o que são hoje”, revela. “[O filme é sobre] a família que escolhemos, através da amizade e de experiências partilhadas.” Tal como aconteceu no primeiro capítulo da saga, com presas e predadores a formarem, contra todas as expectativas, uma aliança que já vai longa e tem sobrevivido a praticamente tudo, desde temperaturas gélidas até fendas de lava ardente e grutas traiçoeiras.

A faltar fica apenas a presença do icónico esquilo-dentes-de-sabre, que irá protagonizar a sua própria série de curtas-metragens originais, A Idade do Gelo: As Desventuras de Scrat. Com estreia prevista para 13 de Abril, também na Disney+, a novidade centra-se nos altos e baixos da paternidade, com Scrat por um lado a unir-se e por outro a lutar com um travesso bebé Scrat pela posse de uma bolota preciosa. Os seis episódios que a compõem foram os últimos conteúdos produzidos pela Blue Sky antes de a Disney ordenar o encerramento dos estúdios de animação. Entre a alegria de ser pai pela primeira vez e o terror de ver o seu filho do lado oposto de um tronco sustentado por um único galho, o roedor, que comunica exclusivamente por meio de gritos agudos, promete revelar-se muito mais do que um interlúdio cómico da narrativa principal.

Disney+. Estreia a 25 de Março



+ Turning Red – Estranhamente Vermelho: o caos e a candura da adolescência chegam à Disney+

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana