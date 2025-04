A nova aplicação de encontros é portuguesa e não tem swiping: é um jogo

Desconstruir ideias, aprender e partilhar é o foco desta plataforma digital que, para além de ser uma aplicação, tem também uma loja de brinquedos sexuais. Juntando aspetos de jogo à sua plataforma, a Quycky quer criar um espaço confortável para desmistificar todas as questões e preconceitos com a vida sexual e a sexualidade, que "é algo que é completamente intrínseco a todo o ser humano, que é das coisas mais difíceis de falar e com mais tabu", partilhou a CEO e fundadora da Quycky, Mariana Tomé Ribeiro, com a Time Out.

Este conceito surgiu na época da pandemia, na linha de pensamento de que “todas as aplicações de dating são muito tipificadas e, depois, a parte da exploração mais sexual cai em alguma banalidade”. A CEO da Quycky sublinha também que não quer que a aplicação seja só mais uma dating app. "O nosso objectivo é sermos uma app em que as pessoas procurem respostas e falar sobre algo que as incomoda ou não e que a pessoa do outro lado do mundo possa sentir a mesma coisa”.

DR Mariana Tomé Ribeiro, CEO e fundadora da Quycky

Sendo o respeito, a curiosidade e o amor pela sexualidade o lema da Quycky, o jogo tem diferentes níveis de intensidade para se adequar ao gosto de cada um. A aplicação também desenvolve os seus algoritmos de forma a ajustar-se cada vez mais ao perfil dos seus utilizadores. O jogo conta com dez dimensões, que vão ajudando a personalizar tanto o seu perfil quanto as suas interacções. Quanto mais joga, mais dimensões o seu perfil vai adquirir e mais personalizada a conexão com outros utilizadores poderá ser.

Ao contrário de outras plataformas do mesmo género, a Quycky tem um sistema de gamificação, ou seja, incorpora elementos de jogos na aplicação. Para a CEO, "a gamificação é uma forma de ajudar as pessoas a quebrar o gelo, a serem mais positivas. É uma gratificação instantânea que faz com que fiquem mais motivadas”.

O jogo é em tempo real e acontece numa sala com até quatro pessoas, que aí respondem a várias perguntas em torno de assuntos como sexualidade e relacionamentos. Se gostar da resposta de outro utilizador, pode dar-lhe pontos ou, neste caso, Quyckies e o mesmo acontece caso outros utilizadores gostem da sua resposta. Fazer vários quizzes pode-lhe dar acesso a recompensas dentro da app, que podem ser usadas na loja online. Esta está disponível, seja utilizador da aplicação ou não.

O projecto esteve em desenvolvimento durante quatro anos e contou com a participação de Leonor de Oliveira, psicóloga clínica, autora do livro É normal? e terapeuta sexual, cuja contribuição foi vital para o teor científico da aplicação e para informar os seus utilizadores. Mariana Tomé Ribeiro acredita que “especialmente em Portugal, há uma falta gigantesca de educação sexual, especialmente em pessoas mais jovens”.

Actualmente, a aplicação e o site oficial encontram-se apenas em inglês mas a Quycky garante que já a ser traduzidos para português utilizando inteligência artificial. Para além disso, foi assegurado à Time Out que vão ser lançadas outras funcionalidades como a avaliação de compatibilidade entre utilizadores através de código QR e a possibilidade de conectar utilizadores que se encontrem no mesmo espaço físico, através da mesma ferramenta.

A aplicação já está disponível tanto na App Store quanto na Aptoide. A loja de brinquedos sexuais está também disponível online.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp