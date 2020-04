A nova cerveja da Musa é para brindar aos amigos

Chama-se With A Little APA From My Friends, é um hino às amizades que fizeram o negócio nos últimos quatro anos e chegou esta terça-feira às prateleiras da Musa. As receitas revertem para todos os que fizeram parte da história da cervejeira em Marvila.

Foi através de comunicado que a Musa anunciou esta terça-feira a chegada de mais um membro à família. A With A Little APA From My Friends, uma edição especial da Frank APA da casa, foi pensada para apoiar todos aqueles que fizeram parte da história da cervejeira nos últimos anos. Carlão, Ana Markl, Joaquim Albergaria (PAUS), Bruno Pernadas ou DJ Glue são alguns dos nomes a constar no rótulo.

"Um rótulo de afectos, com o nome de todos e em nome de todos os que durante quatro anos estiveram ao nosso lado. Uma cerveja vendida por nós, mas cujo valor da venda reverte, integralmente, para os músicos e DJs que durante este tempo nos desacertaram o passo e fizeram tão felizes", escrevem os responsáveis pela cervejeira em Marvila.

Com notas de frutos tropicais e citrinos, esta American Pale Ale é "um verdadeiro abraço de nomes" e chega num pack de 12 cervejas que podem ser compradas também avulso através da loja online da Musa, com entregas em Portugal Continental, directamente na Fábrica Musa e na Musa da Bica, ou através das apps de entregas Uber Eats e Glovo. Cada garrafa terá um custo de 2,50€.

+ Se quer projectar arte para os seus vizinhos, fale com a Underdogs