Chegámos cépticos ao jantar de imprensa organizado pelos irmãos Frederico Calado e Filipe Blanquet no número 54 da Rua de São Julião, em plena Baixa. Afinal, o menu incluía gelados com sabores invulgares, como cebola e manga ou alho e maçã, que nessa noite – e apenas nessa noite – apareciam harmonizados com ingredientes salgados, como atum fumado ou crocante de alheira. Ainda que receosos, a curiosidade falou mais alto e lá nos atrevemos a provar os “sabores fora da caixa, improváveis”, como descreve Frederico Calado, da Bizzarro Gelato, a nova gelataria da cidade. Foi a decisão acertada. É que primeiro estranha-se, depois entranha-se, e até se repete.

“O nosso palato é tão lato que, para mim, não faz muito sentido restringirmos as nossas opções de gelado a 15 frutas, que é o que a maioria das lojas tem”, argumenta o irmão Frederico, que é farmacêutico, mas que conhece bem este universo dos gelados. Tanto ele como o irmão, que além de designer é o gelateiro de serviço, fizeram formações em Bolonha e, em 2022, abriram a Echo Gelato Lab, uma gelataria tradicional na marginal de Sesimbra. Foi, aliás, nesta loja, que testaram alguns dos sabores que agora podemos encontrar na Bizzarro.

“Cerveja e marmelada, abóbora e café, e pera e moscatel, testámos em Sesimbra, mas guardámos segredo de todos os outros sabores bizarros, que foram apenas testados com amigos e família”, garante o responsável. No cardápio estão ainda sabores como morango e azeitona, chocolate e malagueta, ananás e pimento, ervilha e manjericão, beterraba e laranja, tomate e coco, e caramelo e molho de soja. O gelado de alho e maçã é, talvez, o que pode causar mais resistência.

“Na nossa opinião, é perfeitamente possível comer um gelado inteiro de alho e maçã sem ficar overwhelmed. Nós assamos o alho até não dar para caramelizar mais. A partir desse momento, o alho perde aquela pungência, fica uma autêntica manteiga. A acidez da maçã, que também é assada, vai ajudar a elevar o gelado”, explica Frederico. E a mesma lógica serve para o gelado de cebola e manga, um sabor inspirado pelas viagens de Frederico à Ásia, onde esta combinação é frequente. “É mais uma vez um sabor que brinca connosco”, sublinha. Para os menos valentes, há baunilha, chocolate de leite, morango e pistáchio.

Esta é a selecção por agora, mas espera-se um sabor novo todos os meses. Relativamente aos preços, um copo ou um cone com um sabor custa 3,80€, mas o valor sobe para 5,20€ no caso de serem dois sabores, ou 5,30€ para três sabores em copo. O brioche com um sabor de gelado custa 4,60€. Já as caixas take away custam 14€ (0,5l) e 24€ (1l). A melhor sugestão para os aventureiros são as opções de menu degustação (4,90€, 6 sabores; 7,50€ 12 sabores).

“Claro que temos medo [da rejeição das pessoas a estes sabores], mas também não podemos ficar presos a ele. Podíamos abrir uma gelataria em Lisboa à imagem da que temos em Sesimbra. Não há nada mais fácil: temos as receitas, temos o branding. Mas isto dá-nos gozo”, comenta o farmacêutico. “Acho que é mesmo aquela fórmula de um mais um ser igual a três, ou seja, da soma dos dois sabores sair uma coisa que é melhor do que as duas individuais”, acrescenta.

A decoração da loja não poderia deixar de ser, também ela, bizarra. No bom sentido, claro. Os tons prateados, presentes nas paredes e nas estantes, dão-lhe um ar futurista, assim como a mesa ondulante, com lugar para 8 pessoas. Por toda a parte estão expostas as compotas caseiras utilizadas nos gelados e ainda roupas e acessórios feitos em açúcar – criações de Filipe.

Rua de São Julião 54 (Baixa). Seg-Dom 12.00-20.00

+ Longa vida ao Dinastia Tang. Restaurante chinês reabre “mais gourmet” no Parque das Nações

+ Las Brasas, em Alvalade, promete carne maturada “aos preços mais competitivos de Lisboa”