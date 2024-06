A pensar no colectivo, a CNB sobe ao palco do Tivoli BBVA

O Teatro Tivoli BBVA faz cem anos e, para celebrar, a Companhia Nacional de Bailado apresenta duas obras num só espectáculo. Symphony of Sorrows + Cantata é apresentado a 15 e 16 de Junho.

Neste espectáculo, a CNB junta duas obras que, com abordagens e ambientes distintos, trabalham sobre o colectivo. Em Symphony of Sorrows, os bailarinos dançam em torno da ideia de um universo que existe dentro de cada corpo e em que se pode ver cada nuance musical. A coreografia é de Miguel Ramalho, com direcção artística de Carlos Prado e com música de Henryk Górecki.

Por outro lado, Cantata é composta por música tradicional italiana dos séculos XVIII e XIX. Num ambiente que procura ser festivo, dança-se ao som de canções de embalar, pizzica salentina e serenatas napolitanas. Mauro Bigonzetti assina a coreografia e o grupo Assurd, de Lorella Monti e Cristina Vetrone com Enza Pagliara e Enza Alessandra Prestia, estão encarregues da música.

Os bilhetes para este programa da CNB estão disponíveis nas plataformas e locais habituais.

Teatro Tivoli BBVA. 15-16 Jun. Sáb 21.00, Dom 17.00. 10€-20€

