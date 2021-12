A Praça convida a fazer compras de Natal solidárias

A Praça, no Hub Criativo do Beato, está a participar numa iniciativa solidária para ajudar a criar melhores condições de ensino para os alunos da Escola EB1 do Beato.

O futuro mercado do Hub Criativo do Beato, em Marvila, ainda não abriu portas, mas continua a promover produtos portugueses tradicionais, artesanais e sustentáveis. Para dar voz aos pequenos e médios produtores, foram criados cabazes de Natal e várias selecções a pensar na época festiva. Mas a grande novidade é outra. Este mês de Dezembro, ao fazer compras no site d’A Praça, será convidado a fazer um donativo para criar melhores condições de ensino para os alunos da Escola EB1 do Beato.

“Esta escola pública acolhe crianças entre os três e os dez anos e é uma das identificadas pelo Governo por se inserir numa área económica e social desfavorecida, onde as famílias enfrentam vários desafios diariamente”, lê-se em comunicado. “Na lista das necessidades, encontra-se, além da reabilitação das salas, a falta de materiais didácticos como um globo, jogos e até brinquedos para os mais pequenos. Ao adquirir algo no site da Praça, pode doar o valor que pretender para ajudar esta causa.” Um donativo de 3€ dá direito a um postal de Natal feito pelas próprias crianças. Por 5€ e 7€, recebe dois e três postais, respectivamente.

View this post on Instagram A post shared by Praça (@pracabeato)

Entre a oferta seleccionada para este Natal, destacam-se os cabazes (12€-74€), que incluem desde vinhos de diferentes regiões até produtos de charcutaria, pão alentejano e lombos de bacalhau para cozer, como dita a tradição. Já a pensar na ceia, A Praça reuniu vários petiscos de pequenos produtores, como D. Octávia, responsável pela Salsicharia Canense, e Joana Garcia, mãe do Queijo Monte da Vinha. Para os mais gulosos, há uma selecção de chocolates, biscoitos e doces artesanais, tudo disponível para consulta online numa secção dedicada.

A Praça disponibiliza ainda, pela primeira vez, doces de Natal caseiros, assinados pela chef pasteleira Joana Xardoné, que foi ao baú recuperar as receitas tradicionais dos avós, para fazer sonhos, filhoses e um bolo de chocolate cremoso. É também possível encomendar peru biológico da Quinta da Coitena. As reservas devem ser feitas até 17 de Dezembro – as entregas são feitas posteriormente, entre os dias 23 e 24 de Dezembro.

+ Os melhores sítios para comer e encomendar rabanadas em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana