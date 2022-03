A Primavera está a chegar e o Príncipe Real recebe-a em festa

É já este fim-de-semana que o Príncipe Real recebe a Festa da Primavera, um evento organizado pela Príncipe + Real, uma associação que nasceu durante a pandemia, num momento em que moradores e comerciantes viram o bairro ficar sem os habituais turistas.

Numa parceira com o restaurante Loop, que também é mercearia e café, o evento decorre sábado e domingo no Largo Agostinho da Silva. Para sábado estão marcadas duas conversas, uma delas em torno de conceitos como agricultura regenerativa e em meio urbano. A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória.

Domingo é o dia reservado a actividades para toda a família. Durante todo o dia, haverá um mercado de troca de roupa onde cada pessoa pode levar até quatro peças e trocar pelas de outros participantes. As roupas que sobrarem serão doadas à Dona Ajuda.

Para as 15.45 está marcada uma Oficina de Agricultura Urbana — do ciclo das plantas à sementeira, passando pelos cuidados a ter para manter vivas as hortas de varanda. A lição é dada por André Maciel do Hortas Lx e é dirigida a crianças entre os cinco e os dez anos. Funciona mediante inscrição e o preço por família é 10€.

Para fechar em festa, Bartolomeu Calderón e Gonçalo Mendonça trazem música ao programa com um concerto de guitarra para toda a família.

Largo Agostinho da Silva. Sáb e Dom (19 e 20 de Março). Actividades gratuitas (algumas têm o custo de 10€). Inscrições: reservas@looprestaurante.com.

