A Sienna chegou ao Chiado com uma bela história de amizade para contar

Há um pequeno largo ao ar livre meio escondido no fundo da Rua Garrett, que só quem atravessa o discreto corredor fresco e florido (cortesia do Pequeno Jardim) por baixo do número 19 consegue descobrir. Lá dentro, as esplanadas estão animadas todo o dia, e, de vez em quando, um artista toca música ao vivo. Ao fundo, abre-se a porta para o admirável mundo da Sienna, marca lisboeta de roupa que morou em Algés durante oito anos e que acaba de se mudar para o Chiado. Na mala não trouxe apenas as diferentes colecções cheias de cores e padrões – incluindo as mais recentes, inspiradas em Portugal continental e nas ilhas (já lá vamos). Trouxe também a Conscious, marca portuguesa conhecida pelo swimwear sustentável, mas que tem ainda uma linha de roupa em ganga e em linho.

“Eu e a Marisa [Matos, fundadora da Sienna] já somos amigas há uns anos e temos esta coisa em comum, de estarmos a ver crescer as nossas marcas portuguesas – que esperamos que vão além-fronteiras”, contextualiza Joana Silva, da Conscious. “Quando ela descobriu este espaço, viu que tinha esta pequena loja dentro da loja, que podia ser muitas coisas. Uma das possibilidades era sub-alugar a outra marca e, como é óbvio, eu tinha prioridade porque somos muito próximas”, continua entre risos. “A Marisa falou comigo e aceitei, apesar da minha prioridade ser o online. A Conscious está aqui em pop-up”, esclarece. “Mas, se correr bem, será para continuar.”

DR Marisa Matos, à esquerda, e Joana Silva

Quem não vai a lado nenhum tão cedo é a Sienna, que sentia falta de um espaço maior e com mais movimento para juntar montra e bastidores. “Trouxemos o escritório e a loja. O Chiado é uma loucura. Moro a 15 minutos da minha loja anterior, em Algés, mas adoro vir para aqui. Primeiro, porque temos muita luz natural, e depois porque a experiência, o tipo de público que passa, não tem nada a ver. Mantemos as clientes do início, aquelas que são mesmo fãs, e captamos novos clientes”, afirma Marisa, que já fez o lançamento das duas micro-colecções mais recentes na nova morada – The Islands: Madeira, cheia de bananas e poncha; e The Islands: Açores, onde as vacas e as hortênsias dividem o protagonismo.

DR

Estas novidades, que enchem de cor o novo espaço no Chiado – com duas entradas, uma pela Rua Garrett e a outra pela Calçada Nova de São Francisco, e um cantinho para os mais novos poderem desenhar enquanto as mães vestem e despem nos provadores a fazer lembrar barraquinhas de praia – vêm no seguimento da Casa Portuguesa, uma colecção que é um hino à identidade nacional. Há vestidos, conjuntos de calças e camisa, saias e t-shirts com galos de Barcelos, bordados de Viana e cravos – e até um género de naperon branco a fazer de saia/avental.

“Já tinha feito peças inspiradas na Grécia, por exemplo, mas gostei muito desta coisa da portugalidade porque sinto que as pessoas se relacionam, é mais emocional. Até estou a pensar manter no futuro. Até os estrangeiros têm adorado”, conta Marisa.

DR

Para daqui a poucas semanas está marcado o lançamento de mais uma colecção da Sienna, desta vez em parceria com a room mate Conscious. “Nós temos uma colaboração anual [que começou em 2021] onde juntamos a força criativa das duas. Corre sempre muito bem e este ano, com as duas a criar e a partilhar a mesma morada, vem mesmo a calhar. Sai no dia 1 de Agosto”, revela Marisa.

A Conscious é mais minimalista; a Sienna adora cor e “coisas mais berrantes”, mas a fusão tem sido um sucesso. “Esteticamente temos técnicas diferentes. Mas somos muito amigas e conseguimos sempre encontrar-nos a meio caminho”, afirma Joana, cuja colecção de Verão de 2025 anda muito à volta dos tons terra. "Foi um bocadinho voltar ao início. Já explorei a cor e correu super bem, até fiquei surpreendida, mas estava mesmo a precisar de voltar aos meus tons básicos e estou muito contente. Tenho vontade de usar tudo – acho que isso é sempre um bom sinal", diz Joana.

DR

Para o futuro, as duas marcas 100% portuguesas e 100% focadas na sustentabilidade e no desperdício zero partilham um objectivo: crescer no digital e além fronteiras. “Há todo um mundo que falta descobrir-nos”, diz Marisa. “Metade das minhas vendas já são para fora, mas quero mais”, acrescenta Joana.

E porque amigos verdadeiros nunca são demais, pode ainda encontrar na nova loja do Chiado os acessórios da portuguesa Be Kind, entre colares, pulseiras e capas de telemóvel.

DR

Rua Garrett, 19 (Chiado). Seg-Dom 11.00-19.00

