A sirene vai tocar: Lisboa simula evacuação para alerta de tsunami

Já deve ter visto algumas placas nas ruas da Baixa, apontando o caminho a seguir em caso de tsunami. Além da sinalização, Lisboa tem um sistema sonoro de aviso à população, desde o final de 2022, com sirenes instaladas na Praça do Império e na Ribeira das Naus, prontas a serem accionadas em situações de perigo de tsunami. São estas sirenes que irão ecoar na zona central da cidade na próxima sexta-feira, dia 1 de Março, a partir das 11.30, durante cerca de dez minutos, num exercício de evacuação destinado às freguesias de Santa Maria Maior e da Misericórdia, de acordo com o comunicado enviado pela autarquia.

O sistema já foi implementado e testado na freguesia de Belém, pelo que a fase planeada para esta sexta-feira dá "continuidade a um projecto que prevê a cobertura de toda a frente ribeirinha da cidade". Além do exercício de evacuação, terá também lugar uma acção de sensibilização à população acerca do risco de tsunami, da qual fará parte a apresentação do Sistema de Aviso e Alerta de Tsunami no Estuário do Tejo. A sessão está programada para as 09.30, nos Paços do Concelho.

