A Time Out vence Título de Lazer e Lifestyle nos Prémios Meios & Publicidade

A 17.ª edição dos Prémios Meios & Publicidade, que acompanham as novidades do universo da comunicação, anunciou três novas categorias, incluindo a de Título de Lazer e Lifestyle. A Time Out, nomeada pela primeira vez para estes galardões, foi a vencedora.

Este ano, o jornal Meios & Publicidade, que aposta na produção de informação económica para profissionais da indústria da comunicação, premiou três dezenas de vencedores nas áreas de “Marketing e Publicidade”, “Media” e “Personalidades”. A cerimónia de entrega destes galardões decorreu esta terça-feira, 3 de Outubro, na Festa da Comunicação, na Altice Arena. E a Time Out venceu o Título de Lazer e Lifestyle, para a qual estava nomeada pela primeira vez, juntamente com a revista New in Town.

“Mais do que premiar a gestão da Time Out, o prémio vai directamente para a qualidade da equipa, porque é por isso que estamos aqui hoje”, agradeceu Duarte Vicente, director-geral da Time Out Portugal, ao receber o prémio na cerimónia, transmitida em directo na página de Facebook do jornal Meios & Publicidade.

Ao todo estavam nomeados, pela redacção do Meios & Publicidade, 106 projectos, empresas e personalidades para 30 categorias. A escolha dos vencedores resultou de uma média ponderada dos votos dos assinantes da edição em papel da revista, de um conjunto de profissionais e dos subscritores das Notícias do Dia.

