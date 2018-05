A Trafaria enche-se de vinhos e petiscos no próximo fim-de-semana

De sexta-feira, dia 1, a domingo, dia 3, há gastronomia e animação no Passeio Riberinho da Trafaria, e ainda visitas gratuitas ao presídio.

É a terceira edição do evento Trafaria (Com) Prova, que reúne vinhos de todas as regiões do país (são mais de vinte produtores nacionais presentes), petiscos confeccionados pelos restaurantes locais e ainda animação. O cenário é o Passeio Ribeirinho da Trafaria, que se deixa enfeitar por típicas banquinhas, reforçando o apelo para atravessar o rio e deixar Lisboa para trás.

Mas há mais experiências possíveis. Espere provas de vinhos comentadas e orientadas por especialistas, mediante inscrição (5€ a sessão), exposições no antigo Presídio da Trafaria (sáb 16.00, dom 15.00), e doces tradicionais para rematar a refeição de rua. No domingo, a Roda de Choro de Lisboa encarrega-se da música e dança pelas 19.00, já ao cair do pano.

O acesso ao recinto é livre mas para poder fazer uma pequena maratona de vinhos pode comprar a pulseira (5€) que lhe garante um copo para degustação.

Sex e Sáb 17.00-22.00, Dom 15.00-20.00.

