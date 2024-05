O norte-americano Travis Scott está prestes a regressar a Portugal. O mediático rapper vai voltar a pisar o palco da MEO Arena, a sala onde se estreou em 2018, durante o Super Bock Super Rock, a 2 de Agosto, no encerramento da etapa europeia da sua mais recente digressão, “Circus Maximus”.

O artista de Houston, no Texas, está na estrada desde Outubro do ano passado, a apresentar o disco Utopia, lançado em Julho de 2023 – menos de um mês depois de ter actuado pela segunda vez em Portugal, no festival Rolling Loud, em Portimão. Pejado de convidados, incluindo Beyoncé, SZA, Bad Bunny, Drake, Playboi Carti, 21 Savage, the Weeknd, Yung Lean, Young Thug, Future ou o comediante Dave Chappelle, entre outros, o álbum entrou directamente para o topo da tabela de vendas dos EUA.

Utopia foi precedido pela estreia, em algumas salas, da antologia cinematográfica Circus Maximus, co-escrita, produzida e parcialmente realizada por Scott, juntamente com Gaspar Noé, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine, Valdimar Jóhannsson, Andrew Dosunmu, CANADA e Kahlil Joseph. Os nomes das pessoas envolvidas neste e noutros projectos são indicativos da sua popularidade.

Bilhetes podem ser comprados ainda esta semana

Os ingressos para o concerto de Lisboa, organizado pela Ritmos & Blues, vão estar em pré-venda no site da MEO Blueticket a partir desta quinta-feira, 16, e serão disponibilizados ao público em geral no dia seguinte, pelas 15.00. Ainda não se sabem os preços, nem a que horas começa o espectáculo.

MEO Arena. 2 Ago (Sex). Preços e horários a anunciar

