A vida são dois dias. O Carnaval, na Musa, são quatro

Conhece a expressão “a vida são dois dias e o Carnaval são três”? Em Marvila, na Musa, o Carnaval são quatro dias. De 28 de Fevereiro a 3 de Março, este espaço está a organizar festas que vão misturar música, cerveja e comida. De petiscos brasileiros a karaoke, a uma feira e muito samba, nestes quatro dias vai haver uma programação intensa que vai levar a Marvila as tradições e batidas do Rio de Janeiro.



A festa arranca a 28 de Fevereiro, sexta-feira, com a Blassfemea, evento que celebra todas as identidades e os sons contemporâneos de São Paulo. A partir das 23.00, Ana Lauriz, uma das fundadoras da festa, e a DJ brasileira Jess Soveral tomam conta da cabine e prometem fazer a pista dançar sem rótulos nem limites.

No sábado, 1 de Março, a celebração continua com o Mergulho de Carnaval, que festeja os cinco anos do projecto Sardinhas Nômades. A banda de fanfarra que conquistou Lisboa junta-se a um alinhamento de peso, que inclui DJs da Festa Versão Brasileira e actuações das próprias Sardinhas Nômades, num turbilhão de ritmos que vão do samba ao forró, passando pelo jazz e a pop.

O dia 2 de Março servirá de aquecimento para o desfile do Lisbloco, com o Último Grito de Carnaval. O ensaio aberto acontece na Musa de Marvila e traz um alinhamento especial que junta o Balanço do Cais e a Lisbanda, com um repertório que cruza o mundo através dos ritmos da Bahia. A noite fecha com DJ Caio Azevedo, que promete esgotar as energias de quem ainda tiver fôlego.

A noite de Carnaval, 3, é marcada por Rebola, Colombina!, uma festa que traz a alegria dos blocos de rua brasileiros para Lisboa. O evento conta com uma Feira promovida pela Casa T, o já icónico karaoke animado por Raquel Pimentel e Vivi, e um concerto de Colombina & Heidy, que revisitam clássicos carnavalescos. A noite fecha ao som da Bateria Clandestina, garantindo que ninguém sai de Marvila sem brilhar na folia.

Além da música, a cozinha da Musa vai estar recheada de sabores especiais para alimentar os foliões. O menu inclui pastel de queijo, torresmo com goiabada picante, bolo brigadeiro e uma variedade de esfihas fechadas, entre outras iguarias.

Musa de Marvila. 28 Fev - 3 Mar (Sex-Seg). Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp