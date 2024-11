Ainda não é desta que o Pavilhão Azul, centro de arte que albergará a colecção de arte pessoal de Julião Sarmento, vai abrir. Prevista para a próxima segunda-feira, dia 4 de Novembro, a abertura volta a ser adiada. À Time Out, o gabinete do presidente Carlos Moedas, responsável pelo pelouro da Cultura, confirmou que o equipamento não abrirá no dia previsto, não adiantando outra data para a inauguração. O novo adiamento dever-se-á ao atraso nas obras de preparação do edifício.

No início deste ano, a Câmara Municipal de Lisboa previa que a intervenção levada a cabo no edifício estivesse concluída em Julho. Mais tarde, já no Verão, o presidente Carlos Moedas fixou a data da inauguração – 4 de Novembro de 2024. E este não é o primeiro adiamento. Uma vez escolhido o edifício para albergar a colecção de Julião Sarmento, a conclusão da empreitada esteve inicialmente prevista para Maio de 2023.

O edifício em questão, localizado entre o CCB e a Torre de Belém, é um antigo armazém de alimentos, possivelmente edificado no final do século XIX. Destinado a acolher a colecção privada do artista português Julião Sarmento, que morreu em Maio de 2021, o futuro centro de arte contemporânea tem projecto de arquitectura assinado por Carrilho da Graça e tem já como directora artística a crítica de arte e curadora Isabel Carlos.

Já a colecção, doada pelo artista à cidade de Lisboa, é composta por mais de 1200 obras. Dessas, apenas 5% foram compradas, tendo as restantes resultado de trocas ou ofertas. Um acervo que inclui nomes como Joaquim Rodrigo, Álvaro Lapa, Eduardo Batarda, Jorge Molder, Rui Chafes, João Vieira, Rui Sanches, Pedro Cabrita Reis, Fernando Calhau, Rui Toscado, Alexandre Estrela e Vasco Araújo, mas também obras de Andy Warhol, Marcel Duchamp, Robert Frank, James Turrell, Jeff Wall, Wolf Vostell, Cindy Sherman, Nan Goldin, Adriana Varejão e Marina Abramovic.

