Abril no Bairro: músicos portugueses celebram a liberdade a partir de casa

A iniciativa é da agência Bairro da Música que desafiou artistas do seu cardápio a abraçar o evento que tem como ponto de partida o mote "8 artistas 8 canções para celebrar a liberdade".

“Embora não possam estar em palco com o seu público, é grande a vontade de assinalar esta data tão importante e queremos fazê-lo, como sempre, através da música”, explica a agência em comunicado.

O evento acontece nas páginas de Facebook de cada artista ou grupo e o cartaz virtual é o seguinte: a 24 de Abril tocam Rui David (21.30), Vicente Palma (21.45), Pedro Moutinho (22.00) e Blind Zero (22.15); e no dia seguinte, 25 de Abril, é a vez de Joana Alegre (21.30), Zeca Medeiros (21.45), The Happy Mess (22.00) e Jorge Palma (22.15). Partindo do tema "liberdade", cada um vai partilhar uma canção inédita, preparada especialmente para esta iniciativa.

"Estamos confinados e impedidos de fazer o nosso trabalho, mas continuamos activos e o Abril no Bairro é um bom exemplo do que podemos fazer enquanto vigorar o Estado de Emergência. Através desta iniciativa pretendemos que os nossos artistas se encontrem com o seu público, assinalando e relembrando a importância da liberdade”, diz a agência.

