Os looks alegres e coloridos das portuguese girlies, a misturar padrões improváveis com modelos old school e tamanhos XL, começaram a dar nas vistas nas redes sociais em 2023. Algumas destas influenciadoras apareciam no Instagram e no Tik Tok calçadas com Mary Janes – sapatos rasos de presilhas – ou slippers – a fazer lembrar sapatos de quarto –, sempre em veludo e das mais diversas cores. Eram da Flabelus, uma marca artesanal que nasceu em 2020 inspirada nas alpercatas típicas dos nuestros hermanos.

DR

Hoje, a etiqueta espanhola encontra-se em mais de 40 países e tem lojas próprias em Madrid, Paris, Londres e, desde esta semana, Lisboa. O espaço que acaba de abrir no Príncipe Real, com 180 metros quadrados e projecto da arquitecta Marta Sánchez Zornoza, é o maior da marca fundada por Beatriz de los Mozos até agora. "A nova loja em Lisboa amplia a visão da Flabelus de criar espaços que transcendem o retalho tradicional. Concebida como uma galeria conceptual, captura a essência única da cidade: um espaço cheio de cor, luz e carácter", descreve a criadora e CEO.

"Cor", "luz" e "carácter", de facto, não faltam no número 101 da Rua D. Pedro V: onde antes morava um banco, há agora paredes forradas com azulejos em vários tons e outras com papel de parede quadriculado em cor-de-laranja e lilás. Os candeeiros com enormes lâmpadas redondas, brancas, bordeaux, roxas, servem também de expositores e as almofadas com diferentes padrões convivem umas ao lado das outras, à espera que as clientes se sentem para experimentar os sapatos expostos em prateleiras iluminadas.

DR

Aos tais que já conhecíamos dos pés das portuguese girlies, juntam-se muitos outros modelos e tecidos, com os preços a variar entre os 89€ e 235€: ora com presilhas drapeadas, duplas ou triplas; ora em pêlo, com tachas ou forrados com lantejoulas e tecidos com brilhos. Há até modelos com salto alto – e ainda um charriot com algumas peças da colecção de roupa da Flabelus. Sem surpresas, tem padrões e cores com fartura.

Rua D. Pedro V, 101 (Príncipe Real). Seg-Dom 10.00-20.00

