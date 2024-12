Acaba de abrir um hotel feito inteiramente de gelo na Lapónia

Se nem deu pela aproximação do Inverno e ainda está à procura de um sítio particularmente fresco para onde viajar nos meses frios, temos a solução ideal.

Lembra-se do ano passado (e do ano anterior), quando lhe falámos do hotel cintilante feito inteiramente de gelo que ia abrir na Suécia? Pois bem, está de volta, e para a sua 35.ª encarnação, nada menos.

O Discover the World’s Icehotel 35 abriu as suas portas em Jukkasjärvi a 13 de Dezembro, após seis semanas de construção. É composto por 500 toneladas de gelo do rio Torne, bem como por dez piscinas olímpicas de “snis” (neve e gelo), que voltarão a derreter no rio na Primavera.

Mas este lugar é mais do que apenas um lugar para descansar a cabeça – há também obras de arte geladas espalhadas por todo o hotel, como “WHOOPS WRONG ROOM!!!”, uma enorme cabeça de rinoceronte que se encontra numa das suites.

Aqui estão algumas imagens do Icehotel 35.

Photograph: Lisa Lindqvist & Kate Munro, ICEHOTEL 35 / Asaf Kliger

Photograph: Anna Sofia Mååg, ICEHOTEL 35 / Asaf Kliger-

Photograph: Christian Strömqvist, Karl Johan Ekeroth, Christer Fuglesang, ICEHOTEL 35 / Asaf Kliger

Photograph: Näcken,Tjåsa Gusfors & Sam Gusfors ICEHOTEL 35 / Asaf Kliger

Photograph: Carl Wellander & Malena Wellander, ICEHOTEL 35 / Asaf Kliger

Photograph: Elisabeth Kristensen, ICEHOTEL 35 / Asaf Kliger

Ponha-se ao fresco e reserve aqui.

