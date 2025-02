Acabam de ser reveladas as melhores (e piores) estações de comboios da Europa

O mais recente Índice das Estações de Comboios da Europa classificou 50 estações em todo o continente – estas são as que estão no topo e no fundo da lista.

Há uma verdadeira revolução a acontecer nos transportes ferroviários europeus neste momento – toda a gente sabe disso – e para embarcar (literalmente) nesta onda, tem de passar por uma estação de comboios, claro.

Mas nem todas as estações foram construídas da mesma forma – algumas são exemplos impecáveis de sinalética fácil de navegar e de serviços pontuais, outras fazem-nos desejar ter ido de carro.

Para esclarecer quais são quais, o Índice das Estações de Comboios da Europa classifica anualmente as estações europeias com base no volume de passageiros, horários de funcionamento das bilheteiras, tempos de espera, serviços atrasados, acessibilidade para cadeiras de rodas, lojas e oferta de restaurantes, entre outros, sendo todas avaliadas com uma pontuação até 118.

No topo da lista do índice mais recente, com uma pontuação de 101, está a estação de Zurich HB, que manteve o primeiro lugar conquistado no ano anterior. A estação de comboios de Berna subiu para o segundo lugar, e na terceira posição ficou a Utrecht Centraal, que anteriormente ocupava o quinto lugar.

Surpreendentemente, quatro estações de comboios de Paris estão no top 10: a Gare du Nord, a Gare de Lyon, a Gare Montparnasse e a Gare Saint-Lazare.

Agora, do outro lado da linha: de acordo com o índice, Berlim não se sai tão bem – tanto a Berlin Ostkreuz como a Berlin Zoologischer Garten estão no lado mau deste ranking, com pontuações de 41 e 47, respetivamente.

Cheque a lista completa.

As melhores estações de comboios da Europa

Zürich HB, Zurique

Estação de Comboios de Berna, Berna

Utrecht Centraal, Utrecht

Gare du Nord, Paris

Gare de Lyon e Gare Montparnasse, Paris

Wien Hauptbahnhof, Viena

Roma Termini, Roma

Gare Saint-Lazare, Paris

London Bridge, Londres; e Leipzig Hbf, Leipzig

As piores estações de comboios da Europa

Berlin Ostkreuz, Berlim

Bremen Hbf, Bremen

Berlin Zoologischer Garten, Berlim

Firenze Santa Maria Novella, Florença

Châtelet-Les Halles, Paris

Haussmann Saint-Lazare, Paris e Roma Tiburtina, Roma

München-Pasing, Munique

Vienna Meidling, Viena

Berlin Sudkreuz, Berlim

Hamburg-Altona, Hamburgo

