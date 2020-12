Academia de Hollywood rejeita candidatura de ‘Listen’ para os Óscares

A Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood informou a sua homóloga nacional de que o filme português escolhido para concorrer aos Óscares na categoria de Melhor Filme Estrangeiro não é elegível. A escolha, anunciada a 16 de Novembro, tinha sido Listen, de Ana Rocha de Sousa.

“O factor de exclusão prende-se com um dos critérios de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% do filme candidato seja falado em língua não-inglesa”, explicou esta sexta-feira a Academia Portuguesa de Cinema (APC), em comunicado. Vai ser possível apresentar uma nova candidatura de substituição.

“Sabíamos que a aceitação do filme enquanto candidato de Portugal dependeria da flexibilidade do comité internacional da [Academia de Hollywood] e estávamos confiantes de que o contexto particular desta candidatura justificaria a sua aceitação, mas no final isso acabou por não acontecer”, lamenta Paulo Trancoso, o presidente da APC.

A primeira longa-metragem da realizadora, que recebeu o Leão do Futuro – Luigi De Laurentiis e o Prémio Especial do Júri da secção Horizontes no Festival de Veneza, recorre à língua inglesa “por retratar a história de um casal imigrante português em Londres”. Paulo Trancoso ressalva ainda que há diálogos em “português e em língua gestual”. Mas não os suficientes.

Listen tinha sido o filme mais votado pelos membros da Academia Portuguesa de Cinema que agora vão ter de escolher um substituto. Foi aberta uma “votação relâmpago”, que decorre até às 23.59 de 20 de Dezembro com os três outros nomeados anteriormente pré-seleccionados: Mosquito, de João Nuno Pinto, Patrick, de Gonçalo Waddington, e Vitalina Varela, de Pedro Costa.

