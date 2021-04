Academia de Música Urbana nasce este mês no Village Underground

A 19 de Abril nasce uma nova academia em Lisboa, não-formal e com um sistema de ensino integrador e pouco convencional. A Skoola vai abrir no Village Underground (VU), em Alcântara, e funcionar todos os dias entre as 17.00 e as 20.00. Destina-se a todos os jovens entre os 10 e os 18 anos.

A caminho dos sete anos de vida, o VU continua a tirar coelhos da cartola. Este que é um dos projectos mais criativos da cidade – alicerçado em contentores coloridos, autocarros empilhados e muita cultura – é agora o berço da Skoola – Academia de Música Urbana que nasceu do Acorde Maior, um ensemble fundado em 2018 e composto por 30 jovens da Área Metropolitana de Lisboa.

©Gustavo Serra Acorde Maior

O projecto da Skoola conta com artistas da comunidade VU, como a dupla Batida e Karlon, numa equipa que também inclui o pianista Filipe Sousa, mestre pela Guildhall School of Music & Drama; a percussionista Tânia Lopes, professora de instrumento nos colégios da Casa Pia de Lisboa; André Ferreira, professor de Formação Musical, Trombone e Canto na Escola de Música da Filarmónica Ressurreição de Mira; ou Rui Miguel Abreu, o consultor musical que terá por missão "partilhar, contar histórias, inspirar e dar dicas aos ‘Skoolers’ durante o seu percurso", explica Mariana Duarte Silva, co-fundadora e diretora do Village Underground Lisboa.

Aqui não há professores, diz a directora do VU. Há "muita gente com quem aprender, que organiza processos colectivos de aprendizagem e desenvolvimento musical, cujos protagonistas são os jovens que participam". A Skoola vai funcionar em dois contentores, um convertido em sala de ensaios com um set-up de banca com guitarra, baixo, bateria, teclas e voz e outro com quatro workstations de produção de música digital. Ao dispor estão ainda 20 instrumentos de percussão.

©do mal o menos Sala no Village Underground

A aprendizagem depende do objectivo de cada aluno, num modelo de educação não-formal organizado em torno de três eixos: produção e DJing; criação e composição; e performance. A nova academia promove a diversidade e a liberdade artística, enquanto os jovens são desafiados a descobrir o seu potencial musical e a sua identidade artística. Ao mesmo tempo, a Skoola quer contribuir para aumentar a auto-estima, a confiança e o sentimento de pertença de todos os participantes.

A Skoola funciona por diferentes Ciclos com a duração de dois ou três meses e que podem ser frequentados avulso. Os participantes podem escolher duas sessões por semana (90€/mês) às terças e quintas-feiras ou três sessões (120€/mês) às segundas, quartas e sextas-feiras, sendo que a única separação que é feita é por idades. Os mais novos, dos 10 aos 13 anos, praticam entre as 17.00 e as 18.15 e os dos 14 aos 18 anos das 18.30 às 19.45. A cada Ciclo é desenvolvido um Projecto Musical que termina com um espectáculo de apresentação ao público. O primeiro de muitos ciclos arranca a 19 de Abril, terminando a 18 de Junho.

Mas o calendário também prevê Bootcamps de cinco dias, com o primeiro marcado para o Verão de 2021, um formato mais curto dos Ciclos Skoola. Aos alunos que não tenham possibilidades financeiras são atribuídas bolsas de estudo, tanto para os Ciclos como para os Bootcamps.

©Gustavo Serra Acorde Maior

Uma academia diferente, criativa e ambiciosa, ou, nas palavras de Mariana Duarte Silva, "uma ‘Fame x School of Rock x Red Bull Music Academy x Orquestra’ que um dia vai fazer a primeira parte do concerto da Beyoncé no Coachella".

