Acessos ao Túnel do Grilo vão estar cortados entre segunda e quinta-feira

Os acessos da A8 e da rotunda de Frielas, em Loures, ao Túnel do Grilo vão estar cortados entre segunda-feira, dia 6 de Janeiro, e quinta-feira, dia 9, entre as 22.00 e as 06.00, devido a obras de requalificação, informa a PSP.

A intervenção incidirá sobre os sistemas de segurança do Túnel do Grilo, no IC17/CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa), contemplando aspectos como a drenagem, o pavimento e a iluminação.

Serão também instalados sistemas de detecção de matérias perigosas, de controlo de velocidades (radares), bem como de contagem e classificação de veículos.

Pelo Túnel do Grilo passam mais de 115 mil veículos todos os dias.

